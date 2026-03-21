Daniel Pancu ştie cine are prima şansă la titlu: “Sunt foarte puternici”

Echipa CFR Cluj a învins, vineri seara, pe teren propriu, scor 1-0, gruparea bucureşteană Rapid, în etapa a doua din play-off-ul Ligii 1.

Cu această victorie la limită, CFR Cluj este a patra, cu 30 de puncte, în timp ce Rapid ratează revenirea pe prima poziţie, rămânând cu 31 de puncte, pe locul secund, la două lungimi de lider, Universitatea Craiova.

CFR Cluj păstrează şanse la titlu, dar Daniel Pancu consideră că U Cluj este cea mai bună echipă din campionat.

„Cum se gândesc toate celelalte. Da, eu de U Cluj vorbesc de o lună și jumătate. Sunt foarte puternici, foarte puternici. Au jucători de mare forță și de mare viteză. Sunt acoperiți. La mijloc au mare experiență, contează enorm. La nivel de formă și de puncte, noi și cu ei suntem în anul ăsta calendaristic. Cred că ei sunt mai la putere decât noi, dacă mă întrebi pe mine. Arată foarte bine etapă de etapă. Noi mai avem momente în care nu suntem la maxim, dar ei parcă au constanță mare de tot.

(n.r. Cine este favorită la titlu) U Cluj. Așa prin ochii mei, favorită în sensul de cum avem toate 50 la sută. Poate Dinamo în momentul de față să spui că e puțin rămasă în urmă, mai sunt multe puncte rămase în joc. Încă 24, sunt foarte multe. Pe fotbalul jucat acum, astăzi, U Cluj”, a declarat tehnicianul pentru Fanatik.ro.