Daniel Pancu ştie cine are prima şansă la titlu: “Sunt foarte puternici”

Radu Constantin Publicat: 21 martie 2026, 11:21

Daniel Pancu, la CFR Cluj/ Sport Pictures

Echipa CFR Cluj a învins, vineri seara, pe teren propriu, scor 1-0, gruparea bucureşteană Rapid, în etapa a doua din play-off-ul Ligii 1.

Cu această victorie la limită, CFR Cluj este a patra, cu 30 de puncte, în timp ce Rapid ratează revenirea pe prima poziţie, rămânând cu 31 de puncte, pe locul secund, la două lungimi de lider, Universitatea Craiova.

CFR Cluj păstrează şanse la titlu, dar Daniel Pancu consideră că U Cluj este cea mai bună echipă din campionat.

„Cum se gândesc toate celelalte. Da, eu de U Cluj vorbesc de o lună și jumătate. Sunt foarte puternici, foarte puternici. Au jucători de mare forță și de mare viteză. Sunt acoperiți. La mijloc au mare experiență, contează enorm. La nivel de formă și de puncte, noi și cu ei suntem în anul ăsta calendaristic. Cred că ei sunt mai la putere decât noi, dacă mă întrebi pe mine. Arată foarte bine etapă de etapă. Noi mai avem momente în care nu suntem la maxim, dar ei parcă au constanță mare de tot.

(n.r. Cine este favorită la titlu) U Cluj. Așa prin ochii mei, favorită în sensul de cum avem toate 50 la sută. Poate Dinamo în momentul de față să spui că e puțin rămasă în urmă, mai sunt multe puncte rămase în joc. Încă 24, sunt foarte multe. Pe fotbalul jucat acum, astăzi, U Cluj”, a declarat tehnicianul pentru Fanatik.ro.

El a dezvăluit şi că a anticipat că se va impune cu 1-0, în meciul cu Rapid.

“Dimineață le-am spus că întâlnim cel mai bun Rapid, cea mai bună versiune. Era a treia oară când ne întâlneam cu ei. A fost o dată în campionat, a fost o dată în Cupă și acum. Le-am spus să uite meciurile alea două. Acum întâlnim o altă echipă și era o altă echipă înainte de acest joc. Mie unul mi-a fost teamă, recunosc, i-am spus și staff-ului.

Dar până la urmă jucătorii au înțeles că avem o șansă mare, unică, de a rămâne în lupta asta pentru locul, în care nu ne vedea nimeni niciodată, în urmă nu cu mult timp. Da, da, fără spații, atenți, să nu se arunce. Rapidul pe spații, cred că cu U Cluj acolo, sunt cea mai bună echipă din România. Și voiam să câștig cu 1-0 în minutul 98. Victoria asta cu 1-0 mi-o doream. Am plecat de la ideea clară de a nu primi gol”, a mai declarat Pancu pentru sursa menţionată.

