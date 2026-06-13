Daniel Pancu taie în carne vie la Rapid! Două plecări în aceeași zi anunțate de giuleșteni

Daniel Pancu a început o adevărată reconstrucție la Rapid, iar noul tehnician din Giulești a decis ca doi jucători să părăsească formația alb-vișinie.

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Este vorba despre Leo Bolgado și Daniel Paraschiv, ambii fiind împrumutați de la CFR Cluj, respectiv Real Oviedo. În cazul ambilor jucători, Rapid a decis să nu activeze clauza de cumpărare definitivă.

Leo Bolgado și Daniel Paraschiv au plecat de la Rapid

Rapid a intrat într-o nouă era odată cu venirea lui Daniel Pancu, iar asta se simte deja la nivelul lotului. Leo Bolgado și Daniel Paraschiv nu vor continua la gruparea alb-vișinie, după evoluții modeste în Giulești.

Stoperul se va întoarce înapoi la CFR Cluj, iar atacantul care a marcat de patru ori pentru Rapid va reveni în Spania, la formația Real Oviedo.

„Perioada de împrumut a lui Leo Bolgado și Daniel Paraschiv la Rapid a ajuns la final. Mulțumim pentru profesionalism, efort și devotament! Mult succes în continuare!”, se arată în comunicatul oficial al giuleștenilor.