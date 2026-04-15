Dănuț Lupu a găsit înlocuitorul ideal pentru Costel Gâlcă la Rapid: „I-aș da șansa să pregătească echipa”

Tensiunea a crescut mult în vestiarul Rapidului după remiza cu FC Argeș și s-a vorbit chiar despre posibila înlocuire a lui Costel Gâlcă de pe banca giuleștenilor.

Dănuț Lupu a găsit varianta ideală pentru banca tehnică a alb-vișiniilor și l-a propus pe Marius Șumudică pentru a prelua echipa de la finalul acestui sezon.

Marius Șumudică, înapoi la Rapid?

Marius Șumudică este liber de contract după despărțirea de Al-Okhdood, iar numele tehnicianului român a fost adus în discuție de Dănuț Lupu, ca propunere de înlocuitor pentru Costel Gâlcă.

Sunt totuși șanse mici ca acest lucru să se întâmple, mai ales după comunicatul giuleștenilor prin care l-au reconfirmat în funcție pe actualul antrenor.

„(n.r. pe cine ai pune antrenor la Rapid?) Șumudică. L-aș pune pe ’Șumi’. I-aș da șansa să pregătească echipa de la începutul sezonului, să aibă timp să facă ceva.