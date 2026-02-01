Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

FCSB - Csikszereda 1-0. Roș-albaștrii se impun greu contra formației nou promovate. Lupta pentru play-off continuă - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | FCSB – Csikszereda 1-0. Roș-albaștrii se impun greu contra formației nou promovate. Lupta pentru play-off continuă

FCSB – Csikszereda 1-0. Roș-albaștrii se impun greu contra formației nou promovate. Lupta pentru play-off continuă

Andrei Nicolae Publicat: 1 februarie 2026, 22:02

Comentarii
FCSB – Csikszereda 1-0. Roș-albaștrii se impun greu contra formației nou promovate. Lupta pentru play-off continuă

FCSB/ Sport Pictures

FCSB s-a chinuit duminică seară în disputa contra celor de la Csikszereda, însă campioana României a reușit în cele din urmă să ia toate cele trei puncte.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Golul lui Juri Cisotti a făcut diferența pe un teren care a fost acoperit de zăpadă. Gruparea lui Elias Charalambous a mai avut un penalty ratat și o bară.

FCSB – Csikszereda 1-0

Final de meci! 

Min. 89: Acțiune periculoasă a oaspeților finalizată cu șut de Dusinszki. Mingea se duce pe lângă poartă.

Min. 60: Șansă mare pentru FCSB! Thiam șutează din careu, dar execuția sa este scoasă de Pap.

Reclamă
Reclamă

Min. 46: Ocazie mare pentru oaspeți. Nagy a fost aproape de egalare, dar a tras pe lângă poartă.

Min. 46: Start în repriza a doua!

Final de primă repriză! 

Cât îl "costă" pe un angajat cu salariu minim o zi de concediu medicalCât îl "costă" pe un angajat cu salariu minim o zi de concediu medical
Reclamă

Min. 42: Bară FCSB! David Miculescu zguduie transversala.

Min. 38: GOL! FCSB deschide scorul prin execuția lui Juri Cisotti.

Min. 30: Penalty ratat FCSB! Florin Tănase nu îl învinge pe Pap de la punctul cu var.

Min. 28: Penalty pentru FCSB! Henț comis de unul dintre fundașii gazdelor.

Min. 27: Matei Popa reține un nou șut de la distanță, expediat de Ceara.

Min. 17: Prima intervenție a lui Matei Popa, care a reținut execuția încercată de Anderson Ceara.

Min. 12: O primă ocazie importantă pentru campioana României! David Miculescu a tras în plasa laterală.

Min. 1: Start de meci pe Arena Națională! Asistență redusă pe cel mai mare stadion al țării.

  • FCSB (4-2-3-1): M. Popa – Crețu, Duarte, Graovac, Radunovic – Lixandru, Fl. Tănase – Miculescu, Olaru, Cisotti – Bîrligea. Rezerve: Târnoveanu, Zima, Dawa, Politic, Toma, Pantea, Ngezana, Oct. Popescu, Alhassan, Stoian, Thiam, D. Popa. Antrenor: Elias Charalambous
  • Csikszereda (4-1-4-1): E. Pap – Paszka, Csuros, Palmeș, Bettini – Veres – Anderson Ceara, Gustavo Cabral, Jebari, Bota – Eppel. Rezerve: M. Simon, Bloj, Noveli, Brugger, Trif, Dusinszki, Vegh, Bodo, Szalay, Hegedus, Deaky, Z. Nagy. Antrenor: Robert Ilyeș

FCSB vine la meciul de pe Arena Națională după remiza cu Fenerbahce de pe Arena Națională care a încheiat parcursul european al roș-albaștrilor din acest sezon. Anterior, ei au pierdut cu FC Argeș și CFR în campionat și au pierdut teren în lupta pentru play-off. În prezent, trupa lui Charalambous e pe locul 11, cu 31 de puncte, la șapte distanța de ocupanta locului al șaselea, FC Botoșani, care are și ea mai are de jucat.

De cealaltă parte, Csikszereda e pe a doua poziție de baraj, locul 14, cu 19 puncte. Pentru ciucani, distanța față de zona sigură este de doar două puncte, Petrolul fiind pe primul loc de deasupra celor de baraj și retrogradare directă.

FCSB se află într-o situație în care este obligată să câștige, ținând cont de rezultatele care s-au înregistrat sâmbătă seara care au mers total în defavoarea lor. Roș-albaștrii vor trebui să ia cele trei puncte în fața unui stadion aproape gol, asistența prefigurată de pe Arena Națională fiind de 1500 de oameni.

În partida tur, cele două au remizat pe terenul ciucanilor la capătul unei partide în care Edjouma marca pentru roș-albaștri, iar Pantea își înscria în proprie poartă.

Echipele probabile la FCSB – Csikszereda

FCSB: M. Popa – Crețu, Duarte, Ngezana, Radunovic – Lixandru, Fl. Tănase – Miculescu, Olaru, Cisotti – Bîrligea

Rezerve: Târnoveanu, Udrea, Pantea, Kiki, Alhassan, Dâncuș, Graovac, Toma, Politic, Oct. Popescu, Thiam, Stoian

Absenți: M. Popescu, Chiricheș, Dawa, Cercel (accidentați), Arad (în urmă cu pregătirea)

Antrenor: Elias Charalambous

Csikszereda: E. Pap – Bloj, Kabashi, Csuros, Paska – Vegh – A. Ceara, Veres, Bodo, S. Szalay – Eppel

Rezerve: M. Simon, Deaky – Palmeș, Triff, Bettini, Jebari, Bota, Dusinszki, Gustavinho, Brugger, Pal, Nagy, Hegedus

Absenți: Bakos, Dolny (accidentați)

Antrenor: Robert Ilyeș

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Este Denis Drăguş o pierdere mare pentru România pentru meciul cu Turcia?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Valul de ger siberian a adus temperaturi şi de -16 grade. De când se încălzeşte
Observator
Valul de ger siberian a adus temperaturi şi de -16 grade. De când se încălzeşte
Românii care și-au făcut o echipă de fotbal într-o țară importantă din Europa și obțin rezultate remarcabile
Fanatik.ro
Românii care și-au făcut o echipă de fotbal într-o țară importantă din Europa și obțin rezultate remarcabile
22:02
VIDEOSporting Lisabona – Nacional 2-1, în Liga Portugal. Victorie dramatică pentru gazde
21:31
Inter riscă sancțiuni dure, după tensiunile uriașe din meciul cu Cremonese. Cristi Chivu a intervenit de urgență
21:04
Danemarca, noua campioană europeană la handbal masculin! Triplă istorică pentru nordici
20:55
Noul jucător al FCSB-ului, în tribune la meciul cu Csikszereda. Transferul, ca și făcut
20:54
Cremonese – Inter 0-2. Cristi Chivu își mărește avansul față de AC Milan și Napoli
20:42
„Dezastru”. Englezii, verdict după ce Radu Drăgușin a fost titular în Tottenham – Manchester City 2-2. Nota primită de român
Vezi toate știrile
1 Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora” 2 FCSB transferă un atacant brazilian. Vine să se bată cu Bîrligea pentru postul de titular! 3 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Plecare de la Manchester City 4 Ce lovitură dă Gigi Becali pe piaţa transferurilor! Jucătorul calificat la World Cup 2026 vine la FCSB 5 EXCLUSIVJucătorul pentru care Gigi Becali n-a vrut să plăteacă 400.000 de euro a semnat 6 Un club uriaş din Europa îl transferă pe Benzema. Francezul va avea un salariu de 20 de milioane de euro!
Citește și
Cele mai citite
Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”
Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplatCauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rândMicrobuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rând
E multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasateE multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasate