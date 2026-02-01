FCSB - Csikszereda 1-0. Roș-albaștrii se impun greu contra formației nou promovate. Lupta pentru play-off continuă - Antena Sport

FCSB s-a chinuit duminică seară în disputa contra celor de la Csikszereda, însă campioana României a reușit în cele din urmă să ia toate cele trei puncte.
Golul lui Juri Cisotti a făcut diferența pe un teren care a fost acoperit de zăpadă. Gruparea lui Elias Charalambous a mai avut un penalty ratat și o bară.
FCSB – Csikszereda 1-0
Final de meci!
Min. 89: Acțiune periculoasă a oaspeților finalizată cu șut de Dusinszki. Mingea se duce pe lângă poartă.
Min. 60: Șansă mare pentru FCSB! Thiam șutează din careu, dar execuția sa este scoasă de Pap.
Min. 46: Ocazie mare pentru oaspeți. Nagy a fost aproape de egalare, dar a tras pe lângă poartă.
Min. 46: Start în repriza a doua!
Final de primă repriză!
Min. 42: Bară FCSB! David Miculescu zguduie transversala.
Min. 38: GOL! FCSB deschide scorul prin execuția lui Juri Cisotti.
Min. 30: Penalty ratat FCSB! Florin Tănase nu îl învinge pe Pap de la punctul cu var.
Min. 28: Penalty pentru FCSB! Henț comis de unul dintre fundașii gazdelor.
Min. 27: Matei Popa reține un nou șut de la distanță, expediat de Ceara.
Min. 17: Prima intervenție a lui Matei Popa, care a reținut execuția încercată de Anderson Ceara.
Min. 12: O primă ocazie importantă pentru campioana României! David Miculescu a tras în plasa laterală.
Min. 1: Start de meci pe Arena Națională! Asistență redusă pe cel mai mare stadion al țării.
- FCSB (4-2-3-1): M. Popa – Crețu, Duarte, Graovac, Radunovic – Lixandru, Fl. Tănase – Miculescu, Olaru, Cisotti – Bîrligea. Rezerve: Târnoveanu, Zima, Dawa, Politic, Toma, Pantea, Ngezana, Oct. Popescu, Alhassan, Stoian, Thiam, D. Popa. Antrenor: Elias Charalambous
- Csikszereda (4-1-4-1): E. Pap – Paszka, Csuros, Palmeș, Bettini – Veres – Anderson Ceara, Gustavo Cabral, Jebari, Bota – Eppel. Rezerve: M. Simon, Bloj, Noveli, Brugger, Trif, Dusinszki, Vegh, Bodo, Szalay, Hegedus, Deaky, Z. Nagy. Antrenor: Robert Ilyeș
FCSB vine la meciul de pe Arena Națională după remiza cu Fenerbahce de pe Arena Națională care a încheiat parcursul european al roș-albaștrilor din acest sezon. Anterior, ei au pierdut cu FC Argeș și CFR în campionat și au pierdut teren în lupta pentru play-off. În prezent, trupa lui Charalambous e pe locul 11, cu 31 de puncte, la șapte distanța de ocupanta locului al șaselea, FC Botoșani, care are și ea mai are de jucat.
De cealaltă parte, Csikszereda e pe a doua poziție de baraj, locul 14, cu 19 puncte. Pentru ciucani, distanța față de zona sigură este de doar două puncte, Petrolul fiind pe primul loc de deasupra celor de baraj și retrogradare directă.
FCSB se află într-o situație în care este obligată să câștige, ținând cont de rezultatele care s-au înregistrat sâmbătă seara care au mers total în defavoarea lor. Roș-albaștrii vor trebui să ia cele trei puncte în fața unui stadion aproape gol, asistența prefigurată de pe Arena Națională fiind de 1500 de oameni.
În partida tur, cele două au remizat pe terenul ciucanilor la capătul unei partide în care Edjouma marca pentru roș-albaștri, iar Pantea își înscria în proprie poartă.
Echipele probabile la FCSB – Csikszereda
FCSB: M. Popa – Crețu, Duarte, Ngezana, Radunovic – Lixandru, Fl. Tănase – Miculescu, Olaru, Cisotti – Bîrligea
Rezerve: Târnoveanu, Udrea, Pantea, Kiki, Alhassan, Dâncuș, Graovac, Toma, Politic, Oct. Popescu, Thiam, Stoian
Absenți: M. Popescu, Chiricheș, Dawa, Cercel (accidentați), Arad (în urmă cu pregătirea)
Antrenor: Elias Charalambous
Csikszereda: E. Pap – Bloj, Kabashi, Csuros, Paska – Vegh – A. Ceara, Veres, Bodo, S. Szalay – Eppel
Rezerve: M. Simon, Deaky – Palmeș, Triff, Bettini, Jebari, Bota, Dusinszki, Gustavinho, Brugger, Pal, Nagy, Hegedus
Absenți: Bakos, Dolny (accidentați)
Antrenor: Robert Ilyeș
