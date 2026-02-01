FCSB - Csikszereda 1-0. Roș-albaștrii se impun greu contra formației nou promovate. Lupta pentru play-off continuă - Antena Sport

Min. 42: Bară FCSB! David Miculescu zguduie transversala.

Min. 38: GOL! FCSB deschide scorul prin execuția lui Juri Cisotti.

Min. 30: Penalty ratat FCSB! Florin Tănase nu îl învinge pe Pap de la punctul cu var.

Min. 28: Penalty pentru FCSB! Henț comis de unul dintre fundașii gazdelor.

Min. 27: Matei Popa reține un nou șut de la distanță, expediat de Ceara.

Min. 17: Prima intervenție a lui Matei Popa, care a reținut execuția încercată de Anderson Ceara.

Min. 12: O primă ocazie importantă pentru campioana României! David Miculescu a tras în plasa laterală.

Min. 1: Start de meci pe Arena Națională! Asistență redusă pe cel mai mare stadion al țării.

FCSB (4-2-3-1): M. Popa – Crețu, Duarte, Graovac, Radunovic – Lixandru, Fl. Tănase – Miculescu, Olaru, Cisotti – Bîrligea. Rezerve: Târnoveanu, Zima, Dawa, Politic, Toma, Pantea, Ngezana, Oct. Popescu, Alhassan, Stoian, Thiam, D. Popa. Antrenor: Elias Charalambous

FCSB vine la meciul de pe Arena Națională după remiza cu Fenerbahce de pe Arena Națională care a încheiat parcursul european al roș-albaștrilor din acest sezon. Anterior, ei au pierdut cu FC Argeș și CFR în campionat și au pierdut teren în lupta pentru play-off. În prezent, trupa lui Charalambous e pe locul 11, cu 31 de puncte, la șapte distanța de ocupanta locului al șaselea, FC Botoșani, care are și ea mai are de jucat.

De cealaltă parte, Csikszereda e pe a doua poziție de baraj, locul 14, cu 19 puncte. Pentru ciucani, distanța față de zona sigură este de doar două puncte, Petrolul fiind pe primul loc de deasupra celor de baraj și retrogradare directă.

FCSB se află într-o situație în care este obligată să câștige, ținând cont de rezultatele care s-au înregistrat sâmbătă seara care au mers total în defavoarea lor. Roș-albaștrii vor trebui să ia cele trei puncte în fața unui stadion aproape gol, asistența prefigurată de pe Arena Națională fiind de 1500 de oameni.

În partida tur, cele două au remizat pe terenul ciucanilor la capătul unei partide în care Edjouma marca pentru roș-albaștri, iar Pantea își înscria în proprie poartă.

Echipele probabile la FCSB – Csikszereda

FCSB: M. Popa – Crețu, Duarte, Ngezana, Radunovic – Lixandru, Fl. Tănase – Miculescu, Olaru, Cisotti – Bîrligea

Rezerve: Târnoveanu, Udrea, Pantea, Kiki, Alhassan, Dâncuș, Graovac, Toma, Politic, Oct. Popescu, Thiam, Stoian

Absenți: M. Popescu, Chiricheș, Dawa, Cercel (accidentați), Arad (în urmă cu pregătirea)

Antrenor: Elias Charalambous

Csikszereda: E. Pap – Bloj, Kabashi, Csuros, Paska – Vegh – A. Ceara, Veres, Bodo, S. Szalay – Eppel

Rezerve: M. Simon, Deaky – Palmeș, Triff, Bettini, Jebari, Bota, Dusinszki, Gustavinho, Brugger, Pal, Nagy, Hegedus

Absenți: Bakos, Dolny (accidentați)

Antrenor: Robert Ilyeș