Darius Olaru îşi motivează colegii înainte de barajul cu Dinamo: “E ca şi cum ai câştiga un trofeu”

Bogdan Stănescu Publicat: 28 mai 2026, 16:36

Darius Olaru, într-un meci pentru FCSB / Hepta

Darius Olaru (28 de ani) este motivat la maximum înainte de barajul cu Dinamo pentru preliminariile Conference League. Dinamo – FCSB se dispută vineri, 29 mai, de la ora 20:30, pe stadionul Arcul de Triumf. Partida nu s-a putut disputa pe Arena Naţională, având în vedere că în această perioadă pe cel mai mare stadion al ţării au loc concerte.

Biletele pentru derby-ul dintre Dinamo şi FCSB s-au epuizat în numai 10 minute, interesul fiind uriaş. Circa 8.000 de suporteri sunt aşteptaţi pe stadion, cea mai mică arenă din Capitală urmând să fie arhiplină.

Darius Olaru, înainte de Dinamo – FCSB: “E un meci care ne poate salva sezonul”

“Este un meci care ne poate salva sezonul. E ca și cum ai câștiga un trofeu. În astfel de meciuri nu cred că există o favorită. Am jucat mai multe derby-uri, când ei aveau echipe mai slabe, iar când am intrat pe teren nu simțeam asta (n.r. că sunt mai slabi). 

(n.r. Dinamo are mai mult de pierdut din acest meci?) Având în vedere că ei au fost în play-off și au jucat cu echipe mai bune, mi se pare un pic ciudat ca noi din play-out să jucăm acest baraj. Dacă aceasta este competiția, nu avem ce face”, a declarat Darius Olaru pentru digisport.ro.

FCSB a obţinut calificarea în finala barajului pentru preliminariile Conference League după ce a învins-o dramatic pe Botoşani în semifinală. FCSB a condus cu 3-1, dar s-a văzut egalată în prelungirile timpului regulamentar, atunci când a înscris Kovtaliuk. În minutul 106 Tavi Popescu a marcat golul victoriei pentru FCSB.

