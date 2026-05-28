Barcelona a înaintat prima ofertă pentru Julian Alvarez! Joan Laporta conduce personal negocierile cu Atletico

Barcelona pregătește a doua mutare a verii după ce s-a înțeles cu Newcastle pentru transferul englezului Anthony Gordon. Joan Laporta conduce personal negocierile cu Atletico Madrid pentru aducerea lui Julian Alvarez.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Concret, gruparea catalană a înaintat deja o primă ofertă oficială pentru atacantul argentinian, care și-a exprimat dorința de a pleca de la formația din capitala Spaniei.

Barcelona a pus pe masă 100 de milioane de euro pentru Julian Alvarez

Julian Alvarez este marele vis al lui Joan Laporta, iar președintele Barcelonei conduce personal negocierile pentru transferul atacantului legitimat în prezent la Atletico Madrid.

Potrivit presei din Spania, catalanii au deja un acord cu fotbalistul și au înaintat și o primă ofertă oficială pentru jucătorul care a marcat 20 de goluri în acest sezon.

Julian Alvarez și-a exprimat dorința de a pleca de la Atletico Madrid, iar oficialii clubului sunt nevoiți să se conformeze, asta dacă oferta venită pentru argentinian este una pe măsură.