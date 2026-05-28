Barcelona a înaintat prima ofertă pentru Julian Alvarez! Joan Laporta conduce personal negocierile cu Atletico

Barcelona pregătește a doua mutare a verii după ce s-a înțeles cu Newcastle pentru transferul englezului Anthony Gordon. Joan Laporta conduce personal negocierile cu Atletico Madrid pentru aducerea lui Julian Alvarez.
Concret, gruparea catalană a înaintat deja o primă ofertă oficială pentru atacantul argentinian, care și-a exprimat dorința de a pleca de la formația din capitala Spaniei.
Barcelona a pus pe masă 100 de milioane de euro pentru Julian Alvarez
Julian Alvarez este marele vis al lui Joan Laporta, iar președintele Barcelonei conduce personal negocierile pentru transferul atacantului legitimat în prezent la Atletico Madrid.
Potrivit presei din Spania, catalanii au deja un acord cu fotbalistul și au înaintat și o primă ofertă oficială pentru jucătorul care a marcat 20 de goluri în acest sezon.
Julian Alvarez și-a exprimat dorința de a pleca de la Atletico Madrid, iar oficialii clubului sunt nevoiți să se conformeze, asta dacă oferta venită pentru argentinian este una pe măsură.
🚨 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: 𝐁𝐀𝐑𝐂𝐄𝐋𝐎𝐍𝐀’𝐒 𝐅𝐈𝐑𝐒𝐓 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 𝐁𝐈𝐃 𝐅𝐎𝐑 𝐉𝐔𝐋𝐈𝐀𝐍 𝐀𝐋𝐕𝐀𝐑𝐄𝐙 𝐒𝐔𝐁𝐌𝐈𝐓𝐓𝐄𝐃, €𝟏𝟎𝟎𝐌 ⚠️
Barcelona have made a first official bid for the Atlético striker, several sources in Spain confirm. 👀
President Joan Laporta is…
— 433 (@433) May 28, 2026
🚨 𝐄𝐗𝐂𝐋𝐔𝐒𝐈𝐕𝐄: 𝐉𝐔𝐋𝐈𝐀𝐍 𝐀𝐋𝐕𝐀𝐑𝐄𝐙 𝐑𝐄𝐀𝐂𝐇𝐄𝐒 𝐏𝐄𝐑𝐒𝐎𝐍𝐀𝐋 𝐀𝐆𝐑𝐄𝐄𝐌𝐄𝐍𝐓 𝐖𝐈𝐓𝐇 𝐁𝐀𝐑𝐂𝐄𝐋𝐎𝐍𝐀 🔵🔴
Julián Alvarez has reached a personal agreement with Barcelona after a meeting between his agent, Fernando Hidalgo, and Barça's board last…
— 433 (@433) May 28, 2026
