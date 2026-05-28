Adrian Mutu știe care va fi adevăratul obiectiv al lui Daniel Pancu la Rapid: „Un progres mai mare”

Adrian Mutu știe care va fi obiectivul real al lui Daniel Pancu la Rapid. Acesta s-a despărțit de CFR Cluj și a semnat cu giuleștenii un contract valabil până în iulie 2028.

Obiectivul stabilit pentru Daniel Pancu va fi calificarea în play-off, în sezonul viitor de Liga 1. Totuși, Adrian Mutu consideră că noul antrenor al giuleștenilor trebuie să claseze echipa pe podium, la finalul stagiunii următoare.

Adrian Mutu a numit adevăratul obiectiv al lui Daniel Pancu la Rapid: podiumul în sezonul viitor

Adrian Mutu i-a transmis lui Daniel Pancu că Rapid trebuie să înregistreze un progres față de sezoanele precedente, astfel că ar trebui să se claseze pe podium în sezonul următor.

„Normal, acum Rapid ar trebui să fie în primele 3 ca să se vadă un progres mai mare decât a fost până acum”, a declarat Adrian Mutu, conform digisport.ro.

Daniel Pancu a venit imediat cu replica și a transmis că nu se teme de presiunea din Giulești. El a recunoscut că oficialii de la Rapid i-au stabilit ca obiectiv calificarea în play-off, însă își dorește să o ducă pe Rapid cât mai sus.