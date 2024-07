Darius Olaru şi-a ieşit din minţi în finalul primei reprize cu Unirea Slobozia! Reacţie nervoasă a căpitanului FCSB - Antena Sport

Darius Olaru şi-a ieşit din minţi în finalul primei reprize cu Unirea Slobozia. Căpitanul celor de la FCSB nu a avut o evoluţie consistentă în prima repriză a partidei cu Slobozia.

Darius Olaru a cedat nervos în minutul 40 al partidei cu Unirea Slobozia, după un duel cu Ariel Lopez. Căpitanul celor de la FCSB a fost faultat într-o zonă neutră, dar asta nu l-a împiedicat să aibă o reacţie nervoasă.

Darius Olaru l-a pus la pământ pe Ariel Lopez, în încercarea de a repune cât mai rapid mingea în joc. Olaru l-a împins cu putere pe jucătorul celor de la Slobozia. Pentru ieşirea nervoasă, Darius Olaru nu a primit nici măcar un cartonaş galben din partea lui Vlad Baban.

Giovanni Becali a dezvăluit că Olaru nu are 5 milioane de euro clauza de reziliere, aşa cum se ştia.

„Am vorbit cu Gigi. Mi-a spus că Olaru are clauză de 10 milioane. Eu n-am știut. 5 milioane? Nu există! Mi-a zis că Olaru are o clauză de 10 milioane și că e acceptabilă. Asta e, dacă e acceptabilă… Aici, în biroul meu, am avut niște americani care au dat 10 milioane de dolari pe 50% din Coman (n.r – în 2020), iar lui Coman câte un milion de dolari net. Da, despre Orlando era vorba. Atunci, Gigi visa 30-40 de milioane. Până la urmă, nu știu dacă a luat nici astea 5 milioane (n.r – de la Al Gharafa). Știu că până acum nu a primit niciun ban FCSB-ul.