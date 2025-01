David Miculescu, discurs uriaş înaintea marelui meci cu Manchester United: "Să facem un rezultat pozitiv pentru ţară!" Ce a spus despre victoria cu UTA - Antena Sport

David Miculescu a fost extrem de fericit pentru victoria pe care a obţinut-o chiar în faţa fostei sale echipe. Tănase din penalty a decis meciul de la Arad.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

David Miculescu a fost introdus la pauză şi a fost cel care a reuşit o pasă de excepţie la faza din care Musi a obţinut penalty-ul. Miculescu e deja cu gândul la marele meci cu Manchester United.

David Miculescu, discurs uriaş înaintea marelui meci cu Manchester United

„A fost un meci frumos, am luat cele 3 puncte după o săptămână grea. Sunt bucuros că am luat 6 puncte, 3 în Europa şi 3 în campionat. În campionat avem şi noi meciuri grele, dar şi contracandidatele noastre la primul loc. Am suferit, dar e foarte greu să fim plecaţi o săptămână. Cred că pentru orice jucător e important, sperăm să facem un rezultat pozitiv şi pentru ţară”,a spus David Miculescu la digisport.ro.

UTA – FCSB 0-1. Florin Tănase a marcat golul victoriei, dintr-un penalty controversat

Florin Tănase a marcat golul victoriei celor de la FCSB cu UTA, dintr-un penalty controversat. Arbitrul Flueran a acordat penalty după ce a revăzut faza pe monitor.

În minutul 61, arbitrul Flueran a acordat penalty după un duel între Adrian Şut şi Dussaut. Florin Tănase a marcat golul din penalty care a adus prima victorie în Liga 1 pentru campioană din 2025.