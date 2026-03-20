David Miculescu, gata de barajul cu Turcia după ce a marcat în FCSB – UTA: „Să vedem cu cine vom juca finala”

FCSB a obținut primul succes de la revenirea lui Mirel Rădoi și a urcat pe prima poziție în clasamentul din play-out. Convocat de Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia, David Miculescu a răspuns printr-un gol marcat în poarta arădenilor.

După fluierul final, acesta a vorbit pe scurt despre meci, dar și despre încrederea pe care i-a acordat-o Mircea Lucescu în contextul unui joc atât de important.

David Miculescu: „Mai am puțin de învățat la demarcări”

David Miculescu este unul dintre cei trei atacanți convocați de Mircea Lucescu pentru partida cu Turcia, iar fotbalistul celor de la FCSB a răspuns în cel mai bun mod posibil, reușind să marcheze un gol de trei puncte pentru campioana României.

După fluierul final, atacantul roș-albaștrilor a transmis ce mai are de îmbunătățit până la partida de la Istanbul, dar s-a declarat încrezător înaintea marelui meci cu Turcia.

„(n. r. despre assist-ul primit) Pasa a fost foarte bună, tot timpul mi-a dat pase bune. Am reușit să înscriu. Pe plan mental, foarte mult, ați văzut și cu Metaloglobus, nu am reușit să înscriem. Avem și puțin ghinion, înainte unele șuturi intrau, acum mai mult în blocaj, nu sare mingea la noi.