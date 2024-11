„De asta e unul dintre cei mai buni!” Victor Angelescu, laude pentru Marius Șumudică, după ce a dus-o pe Rapid pe loc de play-off - Antena Sport

Marius Șumudică, verdict despre lupta pentru titlu după Rapid – UTA 2-0: „Nu avem nici 1% șansă!”

Marius Șumudică a venit cu un verdict despre lupta pentru titlu după Rapid – UTA 2-0. Antrenorul giuleștenilor a surprins la interviul de la finalul partidei.

„Creștem de la joc la joc, parametrii fizici sunt ok. Încă nu am realizat nimic, obiectivul este play-off-ul, trebuie să mai facem măcar 20 de secunde. Dacă îmi spunea cineva când am preluat echipa că voi depăși Oțelul, FCSB, că suntem la un punct-două de Dinamo, CFR, Craiova.. Dacă îmi spunea cineva, nu credeam.

Cele mai periculoase sunt începuturile de joc. Noi am început-o foarte bine. Sau când dai gol sau iei gol, alea sunt cele mai periculoase momente, atunci se decide jocul.

Nu cred că avem șanse nici 1% să luăm titlul anul acesta. FCSB, CFR, Dinamo sunt echipe puternice. Noi să ajungem în play-off, titlul nu este un target în acest an. Eu vreau să ne clasăm cât mai bine. Dacă voi rămâne, la anul mă voi bate la titlu”, a spus Marius Șumudică, la digisport.ro.