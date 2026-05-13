“De asta va depinde totul”. S-a convins înaintea finalelor dintre Universitatea Craiova şi U Cluj

Adrian Porumboiu a oferit declaraţii înaintea finalelor dintre Universitatea Craiova şi U Cluj. Cele două se vor întâlni azi în ultimul act al Cupei României, urmând ca duminică să se înfrunte în etapa a noua a play-off-ului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Adrian Porumboiu a transmis că diferenţa, în cele două dueluri, va fi făcută de “momentele de sclipire” ale jucătorilor. Acesta a subliniat că ambele formaţii au fotbalişti care pot decide partidele.

Adrian Porumboiu, verdict înaintea finalelor dintre Universitatea Craiova şi U Cluj

Adrian Porumboiu a mai declarat că Universitatea Craiova va avea avantaj în meciul de campionat, dat fiind faptul că acesta se va disputa pe “Ion Oblemenco”. Finala Cupei României se va juca la Sibiu.

“Ambele echipe sunt echilibrate, bune, își doresc din tot ce au mai bun din ei să câștige. Nu fac pronosticuri, nici oracol nu sunt, mă abțin. Ambele au un fotbal destul de bun, dar depinde de momentele de sclipire ale jucătorilor care sunt reprezentativi. Sunt jucători care pot fi decisivi în cele două meciuri.

Avantajul la meciul din campionat îl are Craiova, pentru că joacă acasă, în fața a 30.000 de spectatori, o atmosferă cu care nu știu câți dintre jucătorii de la Cluj sunt obișnuiți. Nu întotdeauna poate să fie decisiv, dar e un avantaj. Depinde de personalitate, de starea psihică a fiecărui jucător. Uitându-ne în istorie, ei au mai jucat acasă, cred că împotriva CFR-ului, cu titlul pe masă.