Mihai Stoica a ieşit la atac, când a vorbit despre noul antrenor de la FCSB: “M-am săturat de el”

Mihai Stoica a ieşit la atac, când a vorbit despre noul antrenor de la FCSB. Oficialul roş-albaştrilor l-a taxat pe Lucian Burchel, şeful Şcolii Federale de Antrenori.
Burchel a afirmat recent faptul că cei doi interimari de la FCSB, Lucian Filip şi Alin Stoica, nu ar avea dreptul de a pregăti echipa în perioada celor 30 de zile de graţie, deoarece nu au licenţa A.
După ce a dezvăluit că Gigi Becali va numi un nou antrenor pe data de 21 mai, Mihai Stoica l-a luat la ţintă pe Lucian Burchel. Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB a transmis că FRF a comis o mare gafă atunci când l-a angajat pe actualul şef al Şcolii de Antrenori.
De asemenea, MM a transmis că în cazul în care Lucian Filip şi Alin Stoica nu ar fi avut dreptul că o pregătească pe FCSB, echipa ar fi trebuit să fie anunţată.
“Îi făceam eu hotspot lui Burchel, dacă în concediu medical nu are net. Să fie sănătos, să ne retrogradeze Burchel dacă am încălcat regulamentul. Eu am fost informat că 30 de zile poate oricine să conducă echipa. Mihai Pintilii a condus echipa după ce a plecat Leo Strizu, fără nici măcar… nici nu începuse cursurile şcolii de antrenor.
Burchel e angajatul FRF, care a pus selecţioner la echipa naţională un om fără licenţă Pro la U21. Nu vi se pare că îşi cam depăşeşte condiţia acest Burchel? M-am săturat de Burchel cum m-am săturat de pepenii fără gust. Ar trebui să ştie, nu să controleze după ce i se termină concediul medical. Dacă era de bună credinţă, în prima zi trebuia să ne spună că Filip şi Alin Stoica n-au voie să stea. El nu ştie, zice că Filip e preparator fizic, dar sunt deţinători de licenţă B, cursanţi la licenţa A. Să ştie şi asta, dacă tot e şeful antrenorilor din România.
Un om de bună credinţă ne spunea. Nu suntem absolviţi de vină dacă n-am ştiut. Dacă este aşa, vom compara în faţa comisiei de disciplină, dacă va face Burchel sesizare şi asta este. Probabil vom plăti o amendă.
Cred că numirea lui Burchel la conducerea şcolii de antrenori e cea mai mare gafă făcută de FRF. Nu se poate colabora cu omul ăsta sub nicio formă“, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.
