Home | Fotbal | Liga 1 | Mihai Stoica a ieşit la atac, când a vorbit despre noul antrenor de la FCSB: “M-am săturat de el”

Mihai Stoica a ieşit la atac, când a vorbit despre noul antrenor de la FCSB: “M-am săturat de el”

Viviana Moraru Publicat: 13 mai 2026, 8:15

Comentarii
Mihai Stoica a ieşit la atac, când a vorbit despre noul antrenor de la FCSB: M-am săturat de el

Mihai Stoica - Sport Pictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Mihai Stoica a ieşit la atac, când a vorbit despre noul antrenor de la FCSB. Oficialul roş-albaştrilor l-a taxat pe Lucian Burchel, şeful Şcolii Federale de Antrenori.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Burchel a afirmat recent faptul că cei doi interimari de la FCSB, Lucian Filip şi Alin Stoica, nu ar avea dreptul de a pregăti echipa în perioada celor 30 de zile de graţie, deoarece nu au licenţa A.

Mihai Stoica a ieşit la atac, când a vorbit despre noul antrenor de la FCSB

După ce a dezvăluit că Gigi Becali va numi un nou antrenor pe data de 21 mai, Mihai Stoica l-a luat la ţintă pe Lucian Burchel. Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB a transmis că FRF a comis o mare gafă atunci când l-a angajat pe actualul şef al Şcolii de Antrenori.

De asemenea, MM a transmis că în cazul în care Lucian Filip şi Alin Stoica nu ar fi avut dreptul că o pregătească pe FCSB, echipa ar fi trebuit să fie anunţată.

“Îi făceam eu hotspot lui Burchel, dacă în concediu medical nu are net. Să fie sănătos, să ne retrogradeze Burchel dacă am încălcat regulamentul. Eu am fost informat că 30 de zile poate oricine să conducă echipa. Mihai Pintilii a condus echipa după ce a plecat Leo Strizu, fără nici măcar… nici nu începuse cursurile şcolii de antrenor.

Reclamă
Reclamă

Burchel e angajatul FRF, care a pus selecţioner la echipa naţională un om fără licenţă Pro la U21. Nu vi se pare că îşi cam depăşeşte condiţia acest Burchel? M-am săturat de Burchel cum m-am săturat de pepenii fără gust. Ar trebui să ştie, nu să controleze după ce i se termină concediul medical. Dacă era de bună credinţă, în prima zi trebuia să ne spună că Filip şi Alin Stoica n-au voie să stea. El nu ştie, zice că Filip e preparator fizic, dar sunt deţinători de licenţă B, cursanţi la licenţa A. Să ştie şi asta, dacă tot e şeful antrenorilor din România.

Un om de bună credinţă ne spunea. Nu suntem absolviţi de vină dacă n-am ştiut. Dacă este aşa, vom compara în faţa comisiei de disciplină, dacă va face Burchel sesizare şi asta este. Probabil vom plăti o amendă.

Cred că numirea lui Burchel la conducerea şcolii de antrenori e cea mai mare gafă făcută de FRF. Nu se poate colabora cu omul ăsta sub nicio formă“, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.

Staţiunea de pe litoral cu cea mai ieftină cazare: 42 de lei pe noapte, cu "Litoralul pentru toţi"Staţiunea de pe litoral cu cea mai ieftină cazare: 42 de lei pe noapte, cu "Litoralul pentru toţi"
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Unde se va opri Sorana Cîrstea la Roma?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
ANIMAŢIE. Bebeluş, mort la Polizu după ce a luat din spital o ciupercă. "S-a înnegrit atât de tare"
Observator
ANIMAŢIE. Bebeluş, mort la Polizu după ce a luat din spital o ciupercă. "S-a înnegrit atât de tare"
Ce lovitură a dat provincia în 2026 și cum le-a redus la tăcere pe FCSB, Rapid și Dinamo. De când nu s-a mai întâmplat așa ceva în fotbalul românesc
Fanatik.ro
Ce lovitură a dat provincia în 2026 și cum le-a redus la tăcere pe FCSB, Rapid și Dinamo. De când nu s-a mai întâmplat așa ceva în fotbalul românesc
9:59

Neluţu Varga pregăteşte o lovitură uriaşă la CFR Cluj: antrenorii doriţi în locul lui Daniel Pancu
9:52

Ce salariu a ajuns să aibă Lionel Messi la Inter Miami. Veniturile i s-au dublat, în trei ani
9:23

Veste proastă pentru Zeljko Kopic. Titularul lui Dinamo ar putea rata startul sezonului următor: “Va lipsi”
9:20

VIDEOS-au bătut cu beţe în tribune! Haos la finalul meciului în care Cristiano Ronaldo a fost la 10 secunde de titlu
9:05

Lovitură pentru Mirel Rădoi la Gaziantep. Denis Drăguş a plecat de la echipă: “Şi-a luat la revedere”
9:00

Jason Collins, primul jucător care şi-a recunoscut homosexualitatea, a murit la 47 de ani
Vezi toate știrile
1 Hermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibiană 2 Cristi Chivu vrea un român la Inter. Pregătește un transfer de 20 de milioane de euro! 3 Decizia luată de Gigi Becali la FCSB pentru barajul de Conference League, după remiza cu Unirea Slobozia 4 Opriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectă 5 În Liga 1, ca la El Clasico! LPF a luat o decizie mare înainte de meciul decisiv: U Craiova – U Cluj 6 Suma uriaşă încasată de Sorana Cîrstea după ce a distrus-o pe Jelena Ostapenko şi s-a calificat în semifinale la Roma
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie BolojanGigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan
Cel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drameCel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drame
“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț
Chivu, fără milă după titlul câștigat cu Inter! Jucătorul pe care „românul nu vrea să-l mai vadă”Chivu, fără milă după titlul câștigat cu Inter! Jucătorul pe care „românul nu vrea să-l mai vadă”