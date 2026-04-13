Home | Fotbal | Liga 1 | De ce Cornel Dinu vrea ca Universitatea Cluj să câştige campionatul. Ce spune şi despre Dinamo

Radu Constantin Publicat: 13 aprilie 2026, 18:22

Comentarii
Declaraţie surprinzătoare a lui Cornel Dinu. A numit favorita sa la câştigarea titlului de campioană şi aceasta este Universitatea Cluj, nu Dinamo! Legenda „câinilor” consideră că ardelenii merită să termine pe locul 1. Mai mult, Dinu a recunoscut că este un simpatizant al „şepcilor roşii” încă din startul carierei de jucător.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“U Cluj mi se pare echipa cea mai dotată, cu acoperirea valorică pe toate posturile pe care le are echipa la ora actuală, superioare celorlalte formaţii din campionat. Dacă va câştiga, este meritul lor. Dar se poate întâmpla şi să capoteze la un moment dat… iar asta face parte din ceea ce înseamnă frumuseţea dezarmantă a fotbalului!.

Am o am o anumită tresărire aşa faţă de U Cluj. Am fost şi acolo antrenor, dar când eram jucător în echipa reprezentativă de juniori am mers în 1965, dacă nu mă înşel, la meci la Praga împreună cu echipa naţională. Atunci echipa naţională, a fost o coincidenţă, pentru că a jucat şi echipa de juniori în deschidere. Şi în avionul respectiv, linie directă până la Praga, l-am cunoscut pe celebrul Zoltan Ivansuc. Şi el mi-a făcut prima propunere, deşi eram urmărit de Dinamo, să vin să joc la U Cluj”, a declarat Cornel Dinu pentru Fanatik.

Cornel Dinu a vorbit pe scurt şi despre Dinamo. Legenda din Ştefan cel Mare crede că echipa încă nu se ridică la nivelul aşteptat de fani şi mai este nevoie de întăriri.

“(n.r. – Care sunt jucătorii care merită şi sunt de nivelul lui Dinamo şi pentru sezonul următor?) Nu ştiu, e greu de spus. Sigur va rămâne în continuare cu Opruţ, cu Cîrjan, cu Mussi, cu Pop, cu Soro, care este un jucător la fel pe care se poate conta. Însă convingerea mea este că au nevoie neapărat de un atacant pe care să se facă jocul ofensiv de finalizare al echipei. Un număr 9 cu adevărat!”, a completat acesta.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Vezi rezultatele

Observator
Fanatik.ro
21:18

21:08

21:00

20:51

20:45

20:30

Vezi toate știrile
Citește și
Cele mai citite
