Cornel Dinu ironizează transferul lui Pușcaș la Dinamo: „Venirea mi se pare mai mult decât hazlie”

În perioada de transferuri din iarnă, Dinamo București anunța transferul lui George Pușcaș, fotbalist care era liber de contract din vara anului 2025, după despărțirea de Bodrumspor.
Fostul atacant al echipei naționale de fotbal a României a avut nevoie de timp pentru a reveni la forma sa fizică, iar acesta nu a adunat decât câteva minute cu FC Argeș și CFR Cluj.
George Pușcaș, mutare neinspirată la Dinamo?
George Pușcaș a venit în Liga 1 la Dinamo pentru a-și relansa cariera, însă atacantul român a revenit pe gazon abia la partida cu FC Argeș. Până acum, vârful nu a impresionat pe prima scenă a fotbalului românesc, iar Cornel Dinu l-a ironizat într-un interviu recent.
„Venirea lui Pușcaș mi se pare mai mult decât hazlie. Pentru că în ultimii ani, acest jucător n-a confirmat absolut nimic din speranțele puse în el. Și de aceea spun că Dinamo ar putea să prindă o cupă europeană. Singura șansă e să prindă acel baraj sau prin Cupă. Dar jucând fără un vârf. Pentru că nici Pop nu este un vârf de atac, iar singura forță pe care o dă această echipă e undeva în zona centrală, cu cei doi stoperi, Boateng și Stoianov, și la partea stângă, cu Opruț și Cîrjan. Cîrjan fiind jucătorul care s-a remarcat și prin niște goluri deosebite prin lovirea mingii, ceea ce e de apreciat.
Convingerea mea e foarte simplă. Când un jucător ți-a confirmat că a avut o perioadă foarte bună de joc, cum e Cîrjan, care a marcat niște goluri și din niște șuturi cu totul neașteptate, execuții deosebite, chiar din afara careului și din niște voleuri, care sunt execuții pretențioase, convingerea mea e că atunci când un jucător îți intră într-o eclipsă de formă, deși el ți-a confirmat în timp, vina nu e a lui, ci a celor care antrenează echipa și care pregătesc echipa și trebuie să fie preocupați de acest lucru. Cât am fost antrenor, când un jucător scădea, vina era a mea și trebuia să o reglez prin relația mea directă cu el și discutând cu el și în niciun caz a jucătorului care confirmase înainte”.
„Pușcaș ar avea niște calități”
„(n.r. – Când se va folosi Dinamo de Pușcaș?) La vânătoare! Iartă-mă, dar eu sunt pretențios. Pentru că am trăit foarte mult timp și eu în iarbă sub toate aspectele și am creat echipe. Mi-a plăcut să aduc jucători tineri și să îi arunc în focurile primei divizie și de aceea mă pot uita la un TV câteva minute și să îți dau verdictul asupra perspectivei unui jucător expus.
(n.r. – Slabe șanse ca Pușcaș să ajute Dinamo?) Ce a făcut în ultimul timp, nu văd cum. Să dea Dumnezeu să se confirme. Ar avea niște calități, dacă și le-ar aduce așa cum o făcea acum 2-3 ani la echipa națională pe timpul lui Iordănescu dacă nu mă înșel”, a declarat Cornel Dinu, potrivit fanatik.ro.
