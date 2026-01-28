Decizia luată de FRF, după accidentul din Timiș soldat cu moartea a 7 fani de la PAOK - Antena Sport

Federația Română de Fotbal nu a rămas indiferentă după accidentul tragic în care șapte suporteri ai lui PAOK și-au pierdut viața și a luat o decizia care va fi implementată încă din etapa aceasta a Ligii 1.
Concret, aceștia au decis ca la partidele din etapa aceasta a Ligii 1 să se țină un moment de reculegere în memoria victimelor care au sfârșit pe raza județului Timiș.
FRF, decizie imediată după accidentul soldat cu moartea celor 7 fani ai lui PAOK
Accidentul tragic petrecut pe raza județului Timiș a făcut înconjurul lumii. Federația Română de Fotbal a decis ca la toate partidele din cadrul acestei etape să se țină un moment de reculerege.
Șapte suporteri ai lui PAOK și-au pierdut viața după ce microbuzul în care se aflau a intrat pe contrasens și a intrat în coliziune frontală cu un autocamion.
„Federația Română de Fotbal își exprimă profundul regret față de dispariția tragică a celor șapte suporteri ai clubului PAOK Salonic, victime ale unui accident rutier petrecut pe teritoriul României.
Cei șapte suporteri se aflau în drum spre Franța, unde urmau să își susțină echipa favorită la meciul cu Lyon din Europa League. Pierderea lor reprezintă o tragedie nu doar pentru familiile și apropiații acestora, ci și pentru întreaga familie a fotbalului european.
Federația Română de Fotbal este alături de clubul PAOK Salonic, unde activează Răzvan Lucescu, fost selecționer al României, și transmite sincere condoleanțe familiilor îndoliate, prietenilor și tuturor celor afectați de acest eveniment tragic. De asemenea, celor trei suporteri care au supraviețuit le dorește însănătoșire grabnică!
În semn de respect și solidaritate, Federația Română de Fotbal împreună cu Liga Profesionistă de Fotbal au decis ca la toate partidele din următoarea etapă a Superligii să fie ținut un moment de reculegere în memoria celor șapte suporteri. Dumnezeu să-i odihnească în pace!”, se arată în comunicatul FRF.
