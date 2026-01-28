Decizia luată de FRF, după accidentul din Timiș soldat cu moartea a 7 fani de la PAOK - Antena Sport

Federația Română de Fotbal nu a rămas indiferentă după accidentul tragic în care șapte suporteri ai lui PAOK și-au pierdut viața și a luat o decizia care va fi implementată încă din etapa aceasta a Ligii 1.

Concret, aceștia au decis ca la partidele din etapa aceasta a Ligii 1 să se țină un moment de reculegere în memoria victimelor care au sfârșit pe raza județului Timiș.

FRF, decizie imediată după accidentul soldat cu moartea celor 7 fani ai lui PAOK

Accidentul tragic petrecut pe raza județului Timiș a făcut înconjurul lumii. Federația Română de Fotbal a decis ca la toate partidele din cadrul acestei etape să se țină un moment de reculerege.

Șapte suporteri ai lui PAOK și-au pierdut viața după ce microbuzul în care se aflau a intrat pe contrasens și a intrat în coliziune frontală cu un autocamion.

„Federația Română de Fotbal își exprimă profundul regret față de dispariția tragică a celor șapte suporteri ai clubului PAOK Salonic, victime ale unui accident rutier petrecut pe teritoriul României.