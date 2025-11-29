Una dintre vedetele FCSB-ului a spus că pleacă de la echipă! Decizia radicală luată de Gigi Becali - Antena Sport

Una dintre vedetele FCSB-ului, Tavi Popescu (22 de ani), s-ar fi supărat la pauza meciului cu Petrolul, după ce a fost schimbat şi ar fi spus că pleacă de la echipă.

Gigi Becali (67 de ani) spunea că el a fost cel care a comandat schimbarea lui Tavi Popescu, fiind nemulţumit că acesta a jucat cu călcâiul. Tocmai de la o pasă cu călcâiul a lui Tavi Popescu a plecat golul lui Stoian, cu care FCSB a deschis scorul cu “lupii galbeni”. Chiar dacă Tavi Popescu a avut o prestaţie bună în prima repriză cu “lupii galbeni”, Becali l-a înlocuit cu Adrian Şut (26 de ani).

Tavi Popescu ar fi spus că pleacă de la FCSB! Gigi Becali: “O să stea el în tribună”

Ulterior, în minutul 47, Sălceanu a înscris cu un şut deviat, de la mare distanţă. Acela avea să fie scorul final, 1-1, campioana făcând un alt pas greşit în lupta pentru play-off.

Întrebat despre răbufnirea lui Tavi Popescu, Gigi Becali a spus că nu a auzit de aşa ceva, dar se va interesa. Dacă aşa a fost, Becali îl va trimite în tribune pe Tavi Popescu. Patronul FCSB-ului s-a arătat nemulţumit de cel pe care l-a botezat şi căruia îi spune “George”, după numele de botez.

“Nu știu, acum aflu. O să întreb acum. Dacă a zis așa, că pleacă de la echipă, o să stea el în tribună. După ce că nu joacă nimic… Eu nu știu așa ceva.