Una dintre vedetele FCSB-ului a spus că pleacă de la echipă! Decizia radicală luată de Gigi Becali - Antena Sport

Una dintre vedetele FCSB-ului, Tavi Popescu (22 de ani), s-ar fi supărat la pauza meciului cu Petrolul, după ce a fost schimbat şi ar fi spus că pleacă de la echipă.
Gigi Becali (67 de ani) spunea că el a fost cel care a comandat schimbarea lui Tavi Popescu, fiind nemulţumit că acesta a jucat cu călcâiul. Tocmai de la o pasă cu călcâiul a lui Tavi Popescu a plecat golul lui Stoian, cu care FCSB a deschis scorul cu “lupii galbeni”. Chiar dacă Tavi Popescu a avut o prestaţie bună în prima repriză cu “lupii galbeni”, Becali l-a înlocuit cu Adrian Şut (26 de ani).
Tavi Popescu ar fi spus că pleacă de la FCSB! Gigi Becali: “O să stea el în tribună”
Ulterior, în minutul 47, Sălceanu a înscris cu un şut deviat, de la mare distanţă. Acela avea să fie scorul final, 1-1, campioana făcând un alt pas greşit în lupta pentru play-off.
Întrebat despre răbufnirea lui Tavi Popescu, Gigi Becali a spus că nu a auzit de aşa ceva, dar se va interesa. Dacă aşa a fost, Becali îl va trimite în tribune pe Tavi Popescu. Patronul FCSB-ului s-a arătat nemulţumit de cel pe care l-a botezat şi căruia îi spune “George”, după numele de botez.
“Nu știu, acum aflu. O să întreb acum. Dacă a zis așa, că pleacă de la echipă, o să stea el în tribună. După ce că nu joacă nimic… Eu nu știu așa ceva.
Dacă știam, nu mai era în lot acum, dar pe cuvânt că n-am știut. El până acum nu a arătat nimic, are și bani, și mașină cadou de la club, și salariu, și nu a arătat nimic, zero. Crezând că e speranță, a fost prea alintat.
Dacă el demonstra puțin, luam vreo 10 milioane pe el. Dacă el e caracter prea slab și e alintat, înseamnă că nu e fotbalist. El nu este fotbalist acum”, a declarat Gigi Becali pentru digisport.ro.
