Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Una dintre vedetele FCSB-ului a spus că pleacă de la echipă! Decizia radicală luată de Gigi Becali - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Una dintre vedetele FCSB-ului a spus că pleacă de la echipă! Decizia radicală luată de Gigi Becali

Una dintre vedetele FCSB-ului a spus că pleacă de la echipă! Decizia radicală luată de Gigi Becali

Publicat: 29 noiembrie 2025, 8:18

Comentarii
Una dintre vedetele FCSB-ului a spus că pleacă de la echipă! Decizia radicală luată de Gigi Becali

Jucătorii FCSB-ului, certaţi de fani după meciul cu Steaua Roşie / Sport Pictures

Una dintre vedetele FCSB-ului, Tavi Popescu (22 de ani), s-ar fi supărat la pauza meciului cu Petrolul, după ce a fost schimbat şi ar fi spus că pleacă de la echipă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gigi Becali (67 de ani) spunea că el a fost cel care a comandat schimbarea lui Tavi Popescu, fiind nemulţumit că acesta a jucat cu călcâiul. Tocmai de la o pasă cu călcâiul a lui Tavi Popescu a plecat golul lui Stoian, cu care FCSB a deschis scorul cu “lupii galbeni”. Chiar dacă Tavi Popescu a avut o prestaţie bună în prima repriză cu “lupii galbeni”, Becali l-a înlocuit cu Adrian Şut (26 de ani).

Tavi Popescu ar fi spus că pleacă de la FCSB! Gigi Becali: “O să stea el în tribună”

Ulterior, în minutul 47, Sălceanu a înscris cu un şut deviat, de la mare distanţă. Acela avea să fie scorul final, 1-1, campioana făcând un alt pas greşit în lupta pentru play-off.

Întrebat despre răbufnirea lui Tavi Popescu, Gigi Becali a spus că nu a auzit de aşa ceva, dar se va interesa. Dacă aşa a fost, Becali îl va trimite în tribune pe Tavi Popescu. Patronul FCSB-ului s-a arătat nemulţumit de cel pe care l-a botezat şi căruia îi spune “George”, după numele de botez.

“Nu știu, acum aflu. O să întreb acum. Dacă a zis așa, că pleacă de la echipă, o să stea el în tribună. După ce că nu joacă nimic… Eu nu știu așa ceva.

Reclamă
Reclamă

Dacă știam, nu mai era în lot acum, dar pe cuvânt că n-am știut. El până acum nu a arătat nimic, are și bani, și mașină cadou de la club, și salariu, și nu a arătat nimic, zero. Crezând că e speranță, a fost prea alintat.

Dacă el demonstra puțin, luam vreo 10 milioane pe el. Dacă el e caracter prea slab și e alintat, înseamnă că nu e fotbalist. El nu este fotbalist acum”, a declarat Gigi Becali pentru digisport.ro.

Ciclonul Adel aduce ninsori în România în weekend. Zăpadă de doi metri la munteCiclonul Adel aduce ninsori în România în weekend. Zăpadă de doi metri la munte
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui schimbaţi antrenorii la FCSB?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Ciclonul Adel aduce ninsori în România în weekend. Zăpadă de doi metri la munte
Observator
Ciclonul Adel aduce ninsori în România în weekend. Zăpadă de doi metri la munte
Prietenul lui Mircea Lucescu, cu o avere de 8 miliarde de dolari, achiziționează o companie importantă din România
Fanatik.ro
Prietenul lui Mircea Lucescu, cu o avere de 8 miliarde de dolari, achiziționează o companie importantă din România
10:14
VIDEONeymar a jucat accidentat şi a făcut show pentru Santos! Meci de zile mari pentru starul brazilian
10:11
Ciprian Marica este convins înainte de Farul – FCSB: “Vom avea surprize în play-off!”
9:32
Se întoarce Lionel Messi la Barcelona? Anunţul care pune pe jar fanii catalanilor: “Nu e un capitol închis”
9:12
Decizia incredibilă luată de Marius Şumudică: “Nu pot să fiu chiar cârpă! Nu mai calc acolo cât oi trăi”
8:59
“Asta mi-a spus” Decizia lui Nicolae Stanciu în privinţa viitorului său!
8:45
Surpriză uriaşă la Campionatul Mondial de handbal feminin! Spania, învinsă de o debutantă
Vezi toate știrile
1 Decizia incredibilă luată de Mihai Rotaru după victoria uriaşă a Universităţii Craiova cu Mainz 2 Gigi Becali le-a decis viitorul lui Elias Charalambous şi Mihai Pintilii, după ruşinea de la Belgrad 3 Tensiuni imense la FCSB. Vali Crețu și-a făcut praf un coleg: “Dacă ăla doarme, ce să facem?” 4 Reacţia dură a lui Gigi Becali după ce Vali Creţu l-a făcut praf pe Siyabonga Ngezana: “Mă aude nevastă-mea” 5 VIDEOOscar Piastri, pole în cursa de sprint! Titlul mondial se poate da duminică (18:00, Antena 3 CNN şi AntenaPLAY) 6 FCSB a rezolvat primul transfer al iernii: “Am bătut palma”. Detaliile contractului
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”
Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogatAfacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat
Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasăMarea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă
Louis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucândLouis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucând