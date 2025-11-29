Surpriză uriaşă la Campionatul Mondial de handbal feminin! Spania, învinsă de o debutantă - Antena Sport

Selecţionata Spaniei, medaliată cu argint în 2019, a fost învinsă surprinzător de echipa Insulelor Feroe, cu scorul de 27-25, vineri, în Grupa D a Campionatului Mondial de handbal feminin din Olanda şi Germania.
Jucătoarele iberice care joacă la Gloria Bistriţa au avut următorul bilanţ: Paula Arcos Poveda – 3 goluri, Danila Patricia So Delgado-Pinto – 7, Kaba Gassama Cissokho – 4.
Spania a fost învinsă de Insulele Feroe, la Campionatul Mondial de handbal feminin
Julia Maidhof (SCM Râmnicu Vâlcea) a marcat 2 goluri pentru echipa Germaniei, care a trecut de Uruguay cu 38-12.
Tatjana Brnovic şi Djurdjina Jaukovic (ambele de la CSM Bucureşti) au înscris 3, respectiv 4 goluri pentru Muntenegru, iar Ivona Pavicevic (SCM Craiova) a marcat 2 goluri, în meciul cu Paraguay (34-25).
Polonia a dispus de China cu 36-20, între marcatoare găsindu-se Magda Balsam (CSM Slatina) 9 goluri, Daria Michalak (Dunărea Brăila) 4, Monika Kobylinska (Gloria Bistriţa) 3, Aleksandra Olek (Dunărea Brăila) 1, Natalia Nosek (SCM Craiova) 1.
Katarina Krpez-Slezak (Corona Braşov) a marcat 7 goluri pentru reprezentativa Serbiei, care a trecut de Islanda la limită, cu 27-26.
Franţa, campioana mondială en titre, a surclasat Tunisia cu 43-18.
Rezultatele înregistrate vineri, la Campionatul Mondial de handbal feminin 2025:
Grupa C
- Serbia – Islanda 27-26
- Uruguay – Germania 12-38
Clasament:
- 1. Germania 4p
- 2. Serbie 4p
- 3. Islanda 0p
- 4. Uruguay 0p
Grupa D
- Spania – Feroe 25-27
- Paraguay – Muntenegru 25-34
Clasament:
- 1. Muntenegru 4p
- 2. Feroe 2p
- 3. Spania 2p
- 4. Paraguay 0p
Grupa E
- Olanda – Argentina 32-25
- Austria – Egipt 29-20
Clasament:
- 1. Austria 2p
- 2. Olanda 2p
- 3. Argentina 0p
- 4. Egipt 0p
Grupa F
- Franţa – Tunisia 43-18
- Polonia – China 36-20
Clasament:
- 1. Franţa 2p
- 2. Polonia 2p
- 3. China 0p
- 4. Tunisia 0p
Primele trei clasate din fiecare grupă se vor califica în grupele principale, cu punctele obţinute în meciurile contra echipelor calificate.
România va juca sâmbătă, de la ora 19:00, împotriva Japoniei, al doilea meci de la Campionatul Mondial de handbal feminin. În primul meci, jucătoarele lui Ovidiu Mihăilă au învins Croaţia, scor 33-24.
