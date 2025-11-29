Surpriză uriaşă la Campionatul Mondial de handbal feminin! Spania, învinsă de o debutantă - Antena Sport

Jucătoarele din Insulele Feroe, după victoria cu Spania / Profimedia

Selecţionata Spaniei, medaliată cu argint în 2019, a fost învinsă surprinzător de echipa Insulelor Feroe, cu scorul de 27-25, vineri, în Grupa D a Campionatului Mondial de handbal feminin din Olanda şi Germania.

Jucătoarele iberice care joacă la Gloria Bistriţa au avut următorul bilanţ: Paula Arcos Poveda – 3 goluri, Danila Patricia So Delgado-Pinto – 7, Kaba Gassama Cissokho – 4.

Spania a fost învinsă de Insulele Feroe, la Campionatul Mondial de handbal feminin

Julia Maidhof (SCM Râmnicu Vâlcea) a marcat 2 goluri pentru echipa Germaniei, care a trecut de Uruguay cu 38-12.

Tatjana Brnovic şi Djurdjina Jaukovic (ambele de la CSM Bucureşti) au înscris 3, respectiv 4 goluri pentru Muntenegru, iar Ivona Pavicevic (SCM Craiova) a marcat 2 goluri, în meciul cu Paraguay (34-25).

Polonia a dispus de China cu 36-20, între marcatoare găsindu-se Magda Balsam (CSM Slatina) 9 goluri, Daria Michalak (Dunărea Brăila) 4, Monika Kobylinska (Gloria Bistriţa) 3, Aleksandra Olek (Dunărea Brăila) 1, Natalia Nosek (SCM Craiova) 1.