Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

L-au convins! Anunţul lui Cristi Săpunaru despre lupta la titlu, după Rapid - Csikszereda 4-1: "Senzaţional" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | L-au convins! Anunţul lui Cristi Săpunaru despre lupta la titlu, după Rapid – Csikszereda 4-1: “Senzaţional”

L-au convins! Anunţul lui Cristi Săpunaru despre lupta la titlu, după Rapid – Csikszereda 4-1: “Senzaţional”

Publicat: 29 noiembrie 2025, 8:29

Comentarii
L-au convins! Anunţul lui Cristi Săpunaru despre lupta la titlu, după Rapid – Csikszereda 4-1: Senzaţional

Jucătorii lui Rapid se bucură după un gol marcat în meciul cu Csikszereda / Sport Pictures

Cristi Săpunaru, fostul jucător al Rapidului, a fost impresionat de modul în care formaţia din Giuleşti s-a impus vineri seară, în faţa celor de la Csikszereda, scor 4-1, în etapa cu numărul 18 din Liga 1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Jocul din repriza secundă al elevilor lui Costel Gâlcă l-a încântat pe fostul căpitan al giuleştenilor, fiind de părere că Rapid a făcut totul perfect.

Cristi Săpunaru e convins că Rapid este favorită la titlu, după victoria cu Csikszereda: “A doua repriză a fost incredibilă”

După această victorie care dă foarte multă încredere, Cristi Săpunaru este de părere că Rapid este echipa favorită la titlu în acest sezon:

“Rapid a jucat senzațional în a doua repriză, din toate punctele de vedere, cred că asta trebuie să joace Rapidul meci de meci. Dacă nu scoate Sinyan cu CFR de pe linia porții, era altfel meciul și acolo. Dar se face 1-0, iar CFR e o echipă greu de întors.

Am văzut ce a spus portarul lor, Pap. Nu, nu putea să fie scorul mai mic. Azi a fost o singură echipă pe teren. Ei în prima repriză, dacă ne uităm, cred că au încercat să facă presing, în a doua nu au mai putut să facă nimic. Mi se pare că au fost 15 minute în care Csikszereda nu a ieșit din jumătatea ei.

Reclamă
Reclamă

Și prima repriză mi-a plăcut, dar a doua a fost incredibilă. La meciul ăsta s-a văzut diferența de valoare. Pentru mine, în momentul de față echipa favorită la titlu e Rapid București”, a declarat Cristi Săpunaru, la digisport.ro.

Rapid nu poate pierde primul loc la finalul acestei etape, având 38 de puncte, în condiţiile în care FC Botoşani, echipa de pe locul secund, are 33 de puncte. Moldovenii sunt urmaţi de Universitatea Craiova, cu 32 de puncte, şi Dinamo, cu 31 de puncte. Rapid – Csikszereda este singurul meci care s-a disputat până acum din etapa cu numărul 18.

Ciclonul Adel aduce ninsori în România în weekend. Zăpadă de doi metri la munteCiclonul Adel aduce ninsori în România în weekend. Zăpadă de doi metri la munte
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui schimbaţi antrenorii la FCSB?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Ciclonul Adel aduce ninsori în România în weekend. Zăpadă de doi metri la munte
Observator
Ciclonul Adel aduce ninsori în România în weekend. Zăpadă de doi metri la munte
Orașul istoric din România unde a apărut cel mai spectaculos obiectiv turistic în onoarea lui David Popovici, băiatul de aur al natației mondiale
Fanatik.ro
Orașul istoric din România unde a apărut cel mai spectaculos obiectiv turistic în onoarea lui David Popovici, băiatul de aur al natației mondiale
9:32
Se întoarce Lionel Messi la Barcelona? Anunţul care pune pe jar fanii catalanilor: “Nu e un capitol închis”
9:12
Decizia incredibilă luată de Marius Şumudică: “Nu pot să fiu chiar cârpă! Nu mai calc acolo cât oi trăi”
8:59
“Asta mi-a spus” Decizia lui Nicolae Stanciu în privinţa viitorului său!
8:45
Surpriză uriaşă la Campionatul Mondial de handbal feminin! Spania, învinsă de o debutantă
8:18
Una dintre vedetele FCSB-ului a spus că pleacă de la echipă! Decizia radicală luată de Gigi Becali
23:42 28 nov.
Andrei Nicolescu, reacție după comunicatul celor de la Oțelul: „Se produc chestiuni care sunt reprobabile”
Vezi toate știrile
1 Decizia incredibilă luată de Mihai Rotaru după victoria uriaşă a Universităţii Craiova cu Mainz 2 Gigi Becali le-a decis viitorul lui Elias Charalambous şi Mihai Pintilii, după ruşinea de la Belgrad 3 Tensiuni imense la FCSB. Vali Crețu și-a făcut praf un coleg: “Dacă ăla doarme, ce să facem?” 4 Reacţia dură a lui Gigi Becali după ce Vali Creţu l-a făcut praf pe Siyabonga Ngezana: “Mă aude nevastă-mea” 5 VIDEOOscar Piastri, pole în cursa de sprint! Titlul mondial se poate da duminică (18:00, Antena 3 CNN şi AntenaPLAY) 6 FCSB a rezolvat primul transfer al iernii: “Am bătut palma”. Detaliile contractului
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”
Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogatAfacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat
Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasăMarea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă
Louis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucândLouis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucând