L-au convins! Anunţul lui Cristi Săpunaru despre lupta la titlu, după Rapid - Csikszereda 4-1: "Senzaţional" - Antena Sport

Cristi Săpunaru, fostul jucător al Rapidului, a fost impresionat de modul în care formaţia din Giuleşti s-a impus vineri seară, în faţa celor de la Csikszereda, scor 4-1, în etapa cu numărul 18 din Liga 1.
Jocul din repriza secundă al elevilor lui Costel Gâlcă l-a încântat pe fostul căpitan al giuleştenilor, fiind de părere că Rapid a făcut totul perfect.
Cristi Săpunaru e convins că Rapid este favorită la titlu, după victoria cu Csikszereda: “A doua repriză a fost incredibilă”
După această victorie care dă foarte multă încredere, Cristi Săpunaru este de părere că Rapid este echipa favorită la titlu în acest sezon:
“Rapid a jucat senzațional în a doua repriză, din toate punctele de vedere, cred că asta trebuie să joace Rapidul meci de meci. Dacă nu scoate Sinyan cu CFR de pe linia porții, era altfel meciul și acolo. Dar se face 1-0, iar CFR e o echipă greu de întors.
Am văzut ce a spus portarul lor, Pap. Nu, nu putea să fie scorul mai mic. Azi a fost o singură echipă pe teren. Ei în prima repriză, dacă ne uităm, cred că au încercat să facă presing, în a doua nu au mai putut să facă nimic. Mi se pare că au fost 15 minute în care Csikszereda nu a ieșit din jumătatea ei.
Și prima repriză mi-a plăcut, dar a doua a fost incredibilă. La meciul ăsta s-a văzut diferența de valoare. Pentru mine, în momentul de față echipa favorită la titlu e Rapid București”, a declarat Cristi Săpunaru, la digisport.ro.
Rapid nu poate pierde primul loc la finalul acestei etape, având 38 de puncte, în condiţiile în care FC Botoşani, echipa de pe locul secund, are 33 de puncte. Moldovenii sunt urmaţi de Universitatea Craiova, cu 32 de puncte, şi Dinamo, cu 31 de puncte. Rapid – Csikszereda este singurul meci care s-a disputat până acum din etapa cu numărul 18.
