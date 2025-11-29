L-au convins! Anunţul lui Cristi Săpunaru despre lupta la titlu, după Rapid - Csikszereda 4-1: "Senzaţional" - Antena Sport

Jucătorii lui Rapid se bucură după un gol marcat în meciul cu Csikszereda / Sport Pictures

Cristi Săpunaru, fostul jucător al Rapidului, a fost impresionat de modul în care formaţia din Giuleşti s-a impus vineri seară, în faţa celor de la Csikszereda, scor 4-1, în etapa cu numărul 18 din Liga 1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Jocul din repriza secundă al elevilor lui Costel Gâlcă l-a încântat pe fostul căpitan al giuleştenilor, fiind de părere că Rapid a făcut totul perfect.

Cristi Săpunaru e convins că Rapid este favorită la titlu, după victoria cu Csikszereda: “A doua repriză a fost incredibilă”

După această victorie care dă foarte multă încredere, Cristi Săpunaru este de părere că Rapid este echipa favorită la titlu în acest sezon:

“Rapid a jucat senzațional în a doua repriză, din toate punctele de vedere, cred că asta trebuie să joace Rapidul meci de meci. Dacă nu scoate Sinyan cu CFR de pe linia porții, era altfel meciul și acolo. Dar se face 1-0, iar CFR e o echipă greu de întors.

Am văzut ce a spus portarul lor, Pap. Nu, nu putea să fie scorul mai mic. Azi a fost o singură echipă pe teren. Ei în prima repriză, dacă ne uităm, cred că au încercat să facă presing, în a doua nu au mai putut să facă nimic. Mi se pare că au fost 15 minute în care Csikszereda nu a ieșit din jumătatea ei.