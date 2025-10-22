Legendarul Michael Jordan și-a spus oful într-o apariție rară la TV: "Mi-aș dori să iau o pastilă și să joc acum" - Antena Sport

Michael Jordan nu este genul de personalitate care să se afișeze foarte mult în fața camerelor pentru interviuri, însă recent legendarul jucător din NBA urmează să apară mai des la TV, pentru postul NBC. Cel considerat de mulți fani ai baschetului drept “GOAT-ul” a vorbit în cadrul primului interviu despre dragostea sa pentru sportul de pe parchet, după care a oferit o anecdotă amuzantă recentă.

Jordan a spus că ar face orice ca să poată reveni pe teren și că îi este dor să joace sportul în care a scris istorie. Câștigător a șase titluri de campion alături de Chicago Bulls, a declarat amuzat totuși că este mult mai în regulă să fie analist decât să revină și să se accidenteze.

Ce le-a spus Michael Jordan celor de la NBC

“Iubesc baschetul cum nu îți imaginezi. Să fiu sincer, mi-aș dori să pot să iau o pastilă magică, să îmi șortul și să ies să joc baschet acum, ăsta sunt eu. Trăiesc pentru o astfel de competiție.

Îmi e dor, îmi e dor de aspectul de a juca baschet, să fiu capabil să mă provoc în fața a ceea ce oamenii văd drept baschet uriaș. Pentru mine, e mai bine să stau aici să vorbesc cu tine decât să îmi rup tendonul lui Ahile și să fiu într-un scaun cu rotile mult timp“, a declarat Michael Jordan, potrivit mundodeportivo.com.

“We have an obligation to pay it forward. That’s part of what this is all about.”

Watch Michael Jordan’s first conversation with Mike Tirico in the first edition of MJ: Insights To Excellence. pic.twitter.com/7tfzGm6SpM

— NBA on NBC and Peacock (@NBAonNBC) October 22, 2025