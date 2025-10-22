Legendarul Michael Jordan și-a spus oful într-o apariție rară la TV: "Mi-aș dori să iau o pastilă și să joc acum" - Antena Sport

Michael Jordan nu este genul de personalitate care să se afișeze foarte mult în fața camerelor pentru interviuri, însă recent legendarul jucător din NBA urmează să apară mai des la TV, pentru postul NBC. Cel considerat de mulți fani ai baschetului drept “GOAT-ul” a vorbit în cadrul primului interviu despre dragostea sa pentru sportul de pe parchet, după care a oferit o anecdotă amuzantă recentă.
Jordan a spus că ar face orice ca să poată reveni pe teren și că îi este dor să joace sportul în care a scris istorie. Câștigător a șase titluri de campion alături de Chicago Bulls, a declarat amuzat totuși că este mult mai în regulă să fie analist decât să revină și să se accidenteze.
Ce le-a spus Michael Jordan celor de la NBC
“Iubesc baschetul cum nu îți imaginezi. Să fiu sincer, mi-aș dori să pot să iau o pastilă magică, să îmi șortul și să ies să joc baschet acum, ăsta sunt eu. Trăiesc pentru o astfel de competiție.
Îmi e dor, îmi e dor de aspectul de a juca baschet, să fiu capabil să mă provoc în fața a ceea ce oamenii văd drept baschet uriaș. Pentru mine, e mai bine să stau aici să vorbesc cu tine decât să îmi rup tendonul lui Ahile și să fiu într-un scaun cu rotile mult timp“, a declarat Michael Jordan, potrivit mundodeportivo.com.
În plus, Jordan și-a adus aminte de cum le-a făcut ziua mai bună unor copii atunci când a mers la o competiție de golf și a închiriat o casă care avea și teren de baschet. “MJ” a punctat inclusiv cum acel moment i-a provocat cele mai mari emoții din ultimul timp.
“Am fost la Cupa Ryder și am închiriat o casă. Proprietarul a venit la mine să facă poze alături de nepoții lui pentru a mă cunoaște, iar eu le-am mulțumit că m-au lăsat să stau la casa lor.
Avea un teren de baschet. M-a întrebat: «Vrei să arunci o liberă?>>, iar eu i-am spus <<Pe bune? Deja am plătit pentru casă.». Atunci când am pășit ca să arunc, am avut cele mai mari emoții din ultimii ani. În ultimii ani.
Motivul e că acești copii au auzit povești de la părinții lor despre ce făceam eu acum 30 de ani. Așteptările lor sunt practic de acum 30 de ani, iar eu nu m-am mai atins de o minge de baschet. Aruncarea a intrat, absolut, a fost cel mai satisfăcător «fâș», mi-a făcut săptămâna, iar eu am reușit să îl mulțumesc pe copilul acela fără să știu că pot“, a povestit legendarul jucător.
Michael Jordan e unul dintre cei mai mari jucători de baschet din istorie, considerat de mulți cel mai mare, fiind într-o competiție cu LeBron James pentru acest titlu în ultimii 10 ani. Noul sezon din NBA, care a fost deschis astăzi de campioana en-titre, Oklahoma City Thunder, se vede exclusiv în AntenaPLAY.
