Denis Alibec, aproape de o revenire spectaculoasă: „La noi și-a lăsat o ușă deschisă” - Antena Sport

Daniel Işvanca Publicat: 9 decembrie 2025, 16:34

Denis Alibec, aproape de o revenire spectaculoasă: La noi și-a lăsat o ușă deschisă”

Denis Alibec / SPORT PICTURES

Denis Alibec are zilele numărate la FCSB, iar atacantul român are toate șansele să schimbe echipa încă din această iarnă. Operat recent, fotbalistul cotat la 600.000 de euro are deja mai multe propuneri pe masă, chiar din Liga 1.

După ce Valeriu Iftime și-a manifestat interesul pentru acesta, a venit rândul celor de la Farul Constanța să anunțe că nu ar spune ”nu” unei reveniri a lui Alibec la Ovidiu.

Denis Alibec, revenire la Farul?

Denis Alibec a plecat în vară de la Farul pentru a-și încerca pentru a doua oară norocul la FCSB, însă aventura atacantului ar putea fi mai scurtă ca prima. Acesta are deja mai multe propuneri din Liga 1 și are șanse mari să plece de la campioana României încă din această iarnă.

Ciprian Marica, unul dintre acționarii de la Farul, a confirmat că revenirea vârfului cu 45 de selecții și 6 goluri marcate la naționala României nu ar fi imposibilă, având în vedere relațiile foarte bune dintre cele două părți.

„Tot ce pot să spun despre Alibec este faptul că e un jucător care a făcut lucruri bune pentru Farul. La noi și-a lăsat o ușă deschisă, dacă vreodată se va pune problema să revină la Farul. Însă, ceea ce face el la FCSB nu mă interesează și nici n-aș vrea să-mi dau cu părerea.

Prin prisma a ceea ce a făcut el la echipă, cum a tras echipa după el în multe meciuri, relația de fairplay pe care o are cu Gică Hagi și clubul nostru, și-a lăsat o ușă deschisă, clar!”, a declarat Ciprian Marica, potrivit prosport.ro.

