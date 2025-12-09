Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Vor să ia titlul cu Denis Alibec în echipă! "Dacă e lăsat să plece de la FCSB.." - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Vor să ia titlul cu Denis Alibec în echipă! “Dacă e lăsat să plece de la FCSB..”

Vor să ia titlul cu Denis Alibec în echipă! “Dacă e lăsat să plece de la FCSB..”

Dan Roșu Publicat: 9 decembrie 2025, 15:40

Comentarii
Vor să ia titlul cu Denis Alibec în echipă! Dacă e lăsat să plece de la FCSB..

Denis Alibec, în tricoul FCSB - Sport Pictures

Denis Alibec e aproape de despărţirea de FCSB, echipă la care nu s-a acomodat, după ce a fost adus în această vară de la Farul lui Gică Hagi. Gigi Becali l-a pus pe lista jucătorilor de care ar vrea să se despartă în mercato de iarnă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Atacantul a adunat doar 13 meciuri și a înscris un singur gol, acela venind în Cupa României contra Gloriei Bistrița. Nu a fost nici pe departe la nivelul aşteptat de Becali. Valeriu Iftime e convins însă că atacantuş de 34 de ani cotat la 600.000 de euro ar putea ajuta Botoşaniul, dacă antrenorul Grozavu îl va dori acolo.

Valeriu Iftime îl vrea pe Denis Alibec la Botoşani

“Noi vom încerca să ne întărim în această iarnă, iar eu am spus că Denis Alibec este un jucător care nouă ni se potrivește. Îmi place foarte mult Denis Alibec, iar dacă el este lăsat să plece de la FCSB, iar Leo mi-ar spune că este ok pentru noi, atunci voi vedea ce pot face pentru a reuși aducerea lui Alibec la FC Botoșani.

Cred că el este un atacant care ne-ar ajuta pe noi foarte mult. V-am spus și la început, mie îmi place Denis Alibec foarte mult, iar echipa mea în mod sigur s-ar întări cu el în atac. Însă, vreau să văd care este și părerea lui Leo Grozavu”, a spus Iftime.

O altă variantă pentru Denis Alibec ar fi o revenire la Farul, unde a marcat 32 de goluri și a livrat 26 de pase decisive în 93 de partide.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reușește FCSB să se califice în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Analist: PSD ar putea face "schema Bulgaria" din martie, după rezultatul alegerilor din Bucureşti
Observator
Analist: PSD ar putea face "schema Bulgaria" din martie, după rezultatul alegerilor din Bucureşti
Dorinel Munteanu a semnat în SuperLiga! Contract pe un an și jumătate. Exclusiv
Fanatik.ro
Dorinel Munteanu a semnat în SuperLiga! Contract pe un an și jumătate. Exclusiv
18:44
„Facem tot posibilul”. Unde ar putea ajunge Mohamed Salah după scandalul uriaș de la Liverpool
18:17
UPDATESe știe pe ce stadion se va juca barajul dintre Turcia și România. Anunțul oficial al FRF
18:05
Președintele FRH a făcut anunțul! Cine va fi selecționerul României la EURO 2026
17:49
VIDEOMeciul vieții! Cum au reacționat jucătorii de la Guadalajara, când au aflat că vor întâlni Barcelona în Cupă
17:34
Programul Ligii 1, modificat pentru a ajuta naționala înaintea barajului cu Turcia. Ce schimbări s-au aprobat
17:30
LIVE SCOREKairat Almaty – Olympiacos se joacă ACUM. Meci „de foc” și pentru Cristi Chivu în Champions League. Programul complet
Vezi toate știrile
1 BREAKING NEWSDorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătate 2 Decizia luată de Gică Hagi după eşecul greu cu Metaloglobus 3 Xabi Alonso este istorie! Real Madrid, două nume uriașe pentru înlocuirea antrenorului 4 Motivul real pentru care Costel Gâlcă l-a exclus din lot pe Antoine Baroan, înaintea meciului cu Botoşani 5 “Echipa aia din Berceni..” Momentul în care Ciprian Ciucu a dat verdictul în războiul Steaua – FCSB 6 Ce jucător a remarcat Mihai Stoica după ce Universitatea Craiova a remizat cu CFR Cluj. Mesajul scurt transmis
Citește și
Cele mai citite
Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!
“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter
Aroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curteAroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte
“Se întoarce!” Fotbalistul renegat de Gigi Becali revine la antrenamentele FCSB-ului“Se întoarce!” Fotbalistul renegat de Gigi Becali revine la antrenamentele FCSB-ului