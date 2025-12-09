Vor să ia titlul cu Denis Alibec în echipă! "Dacă e lăsat să plece de la FCSB.." - Antena Sport

Denis Alibec e aproape de despărţirea de FCSB, echipă la care nu s-a acomodat, după ce a fost adus în această vară de la Farul lui Gică Hagi. Gigi Becali l-a pus pe lista jucătorilor de care ar vrea să se despartă în mercato de iarnă.

Atacantul a adunat doar 13 meciuri și a înscris un singur gol, acela venind în Cupa României contra Gloriei Bistrița. Nu a fost nici pe departe la nivelul aşteptat de Becali. Valeriu Iftime e convins însă că atacantuş de 34 de ani cotat la 600.000 de euro ar putea ajuta Botoşaniul, dacă antrenorul Grozavu îl va dori acolo.

Valeriu Iftime îl vrea pe Denis Alibec la Botoşani

“Noi vom încerca să ne întărim în această iarnă, iar eu am spus că Denis Alibec este un jucător care nouă ni se potrivește. Îmi place foarte mult Denis Alibec, iar dacă el este lăsat să plece de la FCSB, iar Leo mi-ar spune că este ok pentru noi, atunci voi vedea ce pot face pentru a reuși aducerea lui Alibec la FC Botoșani.

Cred că el este un atacant care ne-ar ajuta pe noi foarte mult. V-am spus și la început, mie îmi place Denis Alibec foarte mult, iar echipa mea în mod sigur s-ar întări cu el în atac. Însă, vreau să văd care este și părerea lui Leo Grozavu”, a spus Iftime.

O altă variantă pentru Denis Alibec ar fi o revenire la Farul, unde a marcat 32 de goluri și a livrat 26 de pase decisive în 93 de partide.