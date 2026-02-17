Reacție din partea LPF după ce Argeș a cerut publicarea stenogramelor de la meciul cu Petrolul: "Cu siguranță" - Antena Sport

Liga Profesionistă de Fotbal a venit cu o primă reacție după ce FC Argeș a solicitat publicarea înregistrărilor audio dintre arbitri din timpul meciului cu Petrolul, în care Radu Petrescu a comis o eroare imensă. Prin vocea secretarului general Justin Ștefan, LPF a transmis că susține demersul formației din Trivale.

FC Argeș a decis să ia atitudine după vicierea de rezultat de la meciul cu Petrolul, când trupa lui Bogdan Andone a fost privată de un gol pe final de meci. Radu Petrescu a anulat un gol piteştenilor, fluierând un fault inexistent înainte ca mingea să intre în poartă. Din acest motiv, VAR-ul nu a putut interveni.

Justin Ștefan: “Ar fi o chestiune sănătoasă pentru toată lumea”

Argeș a ajuns astfel în postura de a înainta cererea menționată anterior către CCA și FRF, iar în scrisoarea echipei au fost menționate și alte două instituții, și anume LPF și EAD, compania deținătoare a drepturilor TV. Din partea ligii, Justin Ștefan a oferit o primă reacție și a spus că dacă există posibilitatea ca stenogramele să fie publicate, atunci el vede acest lucru drept ceva pozitiv.

Când a fost înștiințat că au mai existat astfel de precedente, secretarul general LPF și-a menținut poziția. Întrebat dacă FC Argeș ar putea primi despăgubiri în cazul în care nu va intra în play-off în urma erorii de arbitraj a lui Radu Petrescu, acesta a părut sceptic.

“Aș vrea să aflu poziția CCA în această solicitare. Cu siguranță că ei trebuie să-și fundamenteze poziția pe ceea ce au în regulamente. Aici trebuie nuanțate lucrurile, să vedem dacă au posibilitatea de a publica acele înregistrări. Cu siguranță, dacă o au, cred că ar fi o chestiune sănătoasă pentru toată lumea.