Reacție din partea LPF după ce Argeș a cerut publicarea stenogramelor de la meciul cu Petrolul: "Cu siguranță" - Antena Sport

Liga Profesionistă de Fotbal a venit cu o primă reacție după ce FC Argeș a solicitat publicarea înregistrărilor audio dintre arbitri din timpul meciului cu Petrolul, în care Radu Petrescu a comis o eroare imensă. Prin vocea secretarului general Justin Ștefan, LPF a transmis că susține demersul formației din Trivale.
FC Argeș a decis să ia atitudine după vicierea de rezultat de la meciul cu Petrolul, când trupa lui Bogdan Andone a fost privată de un gol pe final de meci. Radu Petrescu a anulat un gol piteştenilor, fluierând un fault inexistent înainte ca mingea să intre în poartă. Din acest motiv, VAR-ul nu a putut interveni.
Justin Ștefan: “Ar fi o chestiune sănătoasă pentru toată lumea”
Argeș a ajuns astfel în postura de a înainta cererea menționată anterior către CCA și FRF, iar în scrisoarea echipei au fost menționate și alte două instituții, și anume LPF și EAD, compania deținătoare a drepturilor TV. Din partea ligii, Justin Ștefan a oferit o primă reacție și a spus că dacă există posibilitatea ca stenogramele să fie publicate, atunci el vede acest lucru drept ceva pozitiv.
Când a fost înștiințat că au mai existat astfel de precedente, secretarul general LPF și-a menținut poziția. Întrebat dacă FC Argeș ar putea primi despăgubiri în cazul în care nu va intra în play-off în urma erorii de arbitraj a lui Radu Petrescu, acesta a părut sceptic.
“Aș vrea să aflu poziția CCA în această solicitare. Cu siguranță că ei trebuie să-și fundamenteze poziția pe ceea ce au în regulamente. Aici trebuie nuanțate lucrurile, să vedem dacă au posibilitatea de a publica acele înregistrări. Cu siguranță, dacă o au, cred că ar fi o chestiune sănătoasă pentru toată lumea.
Dacă au mai făcut-o, înseamnă că există o practică și că nu există niciun impediment de această dată. (n.r. întrebat dacă FC Argeș ar putea cere despăgubiri) La prima vedere, mă îndoiesc. Au existat erori de arbitraj și la Campionate Mondiale, la Campionate Europene, cu consecințe grave.
Mă îndoiesc că există o astfel de posibilitate, să obțină despăgubiri în măsura în care ar rata calificarea în play-off“, a spus secretarul general al LPF, potrivit gsp.ro.
Ultima dată când CCA a publicat dialogul dintre doi arbitri s-a întâmplat după un meci dintre CFR și Petrolul din 2023, pentru a analiza ce au vorbit centralul Istvan Kovacs și arbitrul VAR, Horia Mladinovici, pe seama unui posibil penalty.
