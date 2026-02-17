Daniel Pancu a spus cum își asigură CFR Cluj locul de play-off. Ce spune despre prezența FCSB-ului - Antena Sport

CFR Cluj este tot mai aproape de clasarea pe un loc de play-off, după ce a bifat luni a opta victorie consecutivă în campionat. Daniel Pancu a reușit să „resusciteze” clubul din Gruia, ba chiar să ducă echipa și în sferturile Cupei României.

Tehnicianul ardelenilor a explicat cum își asigură „feroviarii” locul de play-off și care sunt șansele ca FCSB să prindă și ea ultimul tren, pentru a evita o rușine istorică.

Daniel Pancu a analizat lupta la play-off

CFR Cluj are un parcurs de excepție de la venirea lui Daniel Pancu pe bancă, iar ardelenii au făcut un pas uriaș către play-off, după victoria dramatică obținută pe terenul celor de la Hermannstadt.

Tehnicianul din Gruia a făcut calcule în ceea ce privește o clasare în primele șase echipe ale României la finalul sezonului regulat, iar acesta a explicat și cum ar putea evita FCSB o rușine istorică.

„Ne-am apropiat, e prima oară în campionatul ăsta, în etapa a 27-a, când CFR intră pe loc de play-off. Deci e clar că suntem la mâna noastră. Dar meciurile sunt foarte grele și disputate în continuare. Mai avem Petrolul, Farul, Dinamo. Eu cred că și cu trei puncte suntem acolo, dar ca să fim siguri, patru.