Daniel Pancu a spus cum își asigură CFR Cluj locul de play-off. Ce spune despre prezența FCSB-ului - Antena Sport

Daniel Pancu a spus cum își asigură CFR Cluj locul de play-off. Ce spune despre prezența FCSB-ului

Liga 1 | Daniel Pancu a spus cum își asigură CFR Cluj locul de play-off. Ce spune despre prezența FCSB-ului

Daniel Pancu a spus cum își asigură CFR Cluj locul de play-off. Ce spune despre prezența FCSB-ului

Daniel Işvanca Publicat: 17 februarie 2026, 18:28

Daniel Pancu a spus cum își asigură CFR Cluj locul de play-off. Ce spune despre prezența FCSB-ului

Daniel Pancu / SPORT PICTURES

CFR Cluj este tot mai aproape de clasarea pe un loc de play-off, după ce a bifat luni a opta victorie consecutivă în campionat. Daniel Pancu a reușit să „resusciteze” clubul din Gruia, ba chiar să ducă echipa și în sferturile Cupei României.

Tehnicianul ardelenilor a explicat cum își asigură „feroviarii” locul de play-off și care sunt șansele ca FCSB să prindă și ea ultimul tren, pentru a evita o rușine istorică.

Daniel Pancu a analizat lupta la play-off

CFR Cluj are un parcurs de excepție de la venirea lui Daniel Pancu pe bancă, iar ardelenii au făcut un pas uriaș către play-off, după victoria dramatică obținută pe terenul celor de la Hermannstadt.

Tehnicianul din Gruia a făcut calcule în ceea ce privește o clasare în primele șase echipe ale României la finalul sezonului regulat, iar acesta a explicat și cum ar putea evita FCSB o rușine istorică.

„Ne-am apropiat, e prima oară în campionatul ăsta, în etapa a 27-a, când CFR intră pe loc de play-off. Deci e clar că suntem la mâna noastră. Dar meciurile sunt foarte grele și disputate în continuare. Mai avem Petrolul, Farul, Dinamo. Eu cred că și cu trei puncte suntem acolo, dar ca să fim siguri, patru.

FCSB, dacă face trei victorii, e sută la sută în play-off. Termină și pe locul 5. Eu cred că echipa de pe locul 6 nu va avea mai mult de 46 de puncte, nu știu dacă ajunge cineva la 46.

Toate joacă între ele, Oțelul – UTA, Botoșani – Universitatea Cluj, FCSB – Universitatea Cluj, UTA – FCSB. Acum noi trebuie să avem grijă de avantajul ăsta de două puncte (n.r. față de locul 7). Deci noi în trei etape trebuie să facem mai multe puncte decât FC Botoșani. Și decât celelalte, pentru că vin și ele. Teoretic decât Botoșani. Eu spun că FCSB e sută la sută în play-off, dacă va câștiga cele 3 meciuri, pentru că joacă cu UTA și cu U Cluj.

Oțelul joacă cu UTA și cu Universitatea Cluj, câte puncte să facă? „U” joacă cu Botoșani, Galați și FCSB, câte puncte să facă toate trei echipele? Nu mai spun că dacă sunt trei egaluri din meciurile astea s-ar putea să intre și cu 45 de puncte locul 6”, a declarat Daniel Pancu, potrivit fanatik.ro.

