Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Denis Ciobotariu, supărat că nu a fost chemat la echipa naţională! Reacţia lui după ce a marcat cu UTA - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Denis Ciobotariu, supărat că nu a fost chemat la echipa naţională! Reacţia lui după ce a marcat cu UTA

Denis Ciobotariu, supărat că nu a fost chemat la echipa naţională! Reacţia lui după ce a marcat cu UTA

Publicat: 29 august 2025, 23:07

Comentarii
Denis Ciobotariu, supărat că nu a fost chemat la echipa naţională! Reacţia lui după ce a marcat cu UTA

Denis Ciobotariu, după golul înscris cu UTA / Sport Pictures

Denis Ciobotariu a mărturisit, după meciul câştigat de Rapid cu 2-0, în care a deschis scorul, că este supărat că nu a fost convocat la echipa naţională.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ciobotariu le-a urat mult succes colegilor săi, Alex Dobre şi Andrei Borza, care au fost convocaţi de selecţionerul Mircea Lucescu pentru meciurile cu Canada şi Cipru. Amicalul “de lux” al României cu Canada e în direct vineri, 5 septembrie, de la ora 21:00, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Denis Ciobotariu, după ce a marcat în Rapid – UTA 2-0: “Clar sunt supărat că nu am fost convocat la echipa naţională”

“(n.r: Cât de frumoasă e seara asta?) Mă bucur foarte mult pentru că am câştigat, în primul rând. Mă bucur şi că am reuşit să marchez, pentru că nu mai marcasem de ceva timp.

(n.r: despre critici) Stabilitate-instabilitate, suntem neînvinşi deocamdată. Nu ştiu de unde atâta supărare. Jocul… Peste câteva luni nu o să zică nimeni că ‘Staţi, că au jucat prost a doua repriză, s-au apărat’…

E important că rămânem aproape de Craiova. Să câştigăm cât mai mult, să rămânem neînvinşi şi să ne îmbunătăţim jocul de la meci la meci.

Reclamă
Reclamă

(n.r: despre faza în care a marcat, dacă a fost lucrată) Se lucrează. Nu trebuia să fiu chiar acolo, dar se lucrează fazele fixe. Marcajul om la om e foarte greu, se poate întâmpla ca adversarul să îţi ia faţa şi să fie decisiv.

(n.r: dacă s-a accidentat) Sunt bine. Am avut o problemă în minutul 20. Mă gândesc că dacă am reuşit să termin meciul… Vom vedea după această pauză.

(n.r: Supărat că nu ai fost convocat la echipa naţională?) Clar, da. Orice jucător vrea să fie la echipa naţională şi e supărat că nu e acolo. Nu am decât să mă pregătesc şi mai bine şi să fiu şi eu acolo.

Judecătoarea care a dat statul în judecată pentru a primi 900.000 lei: Protestele nu sunt motiv de bucurieJudecătoarea care a dat statul în judecată pentru a primi 900.000 lei: Protestele nu sunt motiv de bucurie
Reclamă

Le urez multă baftă şi lui Dobre, şi lui Borza şi lui Vulturar, că el este la naţionala mai mică. Le urez baftă, sunt sigur că se vor descurca de minune.

Mai e foarte mult până la lupta la titlu. Important e să intrăm în play-off şi, după aceea, vom vedea ce se va întâmpla”, a declarat Denis Ciobotariu pentru digisport.ro după Rapid – UTA 2-0.

Rapid – UTA 2-0. Arădenii au suferit prima înfrângere a sezonului

Echipa bucureşteană Rapid a învins vineri seara, pe teren propriu, scor 2-0, formaţia UTA Arad, în primul meci al etapei a opta din Liga 1.

Pe Giuleşti, prima ocazie a gazdelor a venit în minutul 12, la şutul lui Alex Dobre de la marginea careului, însă elevii lui Gâlcă au reuşit să deschidă scorul după numai un minut, când Petrila a executat un corner şi Denis Ciobotariu a înscris cu o lovitură de cap. Minutul 30 a adus al doilea gol al Rapidului, după o centrare a lui Borza, Alex Dobre trimiţând în plasă din faţa porţii. Prima parte s-a încheiat cu o fază la care rapidiştii au cerut penalty, după o cădere a lui Petrila în careul arădean, în urma unui contact cu Ţuţu, dar arbitrul Marian Barbu nu a dat nimic.

Gazdele şi-au continuat dominarea şi în repriza secundă, iar Dejan Iliev a respins excelent la şutul din careu expediat de Petrila, în minutul 69. După două minute Hakim Abdallah şi Marius Coman nu l-au putut învinge pe Aioani, iar Rapid s-a impus cu 2-0.

Rapid este a doua în clasament, cu 18 puncte, în timp ce UTA pierde primul meci stagional şi, cu 13 puncte, ocupă poziţia a treia în clasament.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Cristi Chivu titlul în Serie A cu Inter în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Sorin, păcălit că va ajunge şofer de TIR în Germania, pe 2.700 de euro. A aflat adevărul de abia la destinaţie
Observator
Sorin, păcălit că va ajunge şofer de TIR în Germania, pe 2.700 de euro. A aflat adevărul de abia la destinaţie
Ce avere împart Andi Moisescu și Olivia Steer la divorț. Bani, proprietăți și afaceri: cine ce primește după despărțire
Fanatik.ro
Ce avere împart Andi Moisescu și Olivia Steer la divorț. Bani, proprietăți și afaceri: cine ce primește după despărțire
22:43
Adrian Mihalcea a tras un semnal de alarmă după ce UTA a suferit prima înfrângere a sezonului, cu Rapid!
22:12
Anunţul tranşant al lui Mihai Stoica despre transferuri, după ce FCSB s-a calificat în grupa Europa League!
21:56
Claudiu Petrila, un car de nervi după ce arbitrul nu i-a dat penalty! Gesturile vedetei Rapidului
21:53
Rapid – UTA 2-0. Denis Ciobotariu şi Alex Dobre au înscris! Giuleştenii s-au apropiat la un punct de lider
21:34
EXCLUSIVReacţia lui Ionuţ Lupescu după ce Mircea Lucescu a anunţat lotul pentru meciurile cu Canada şi Cipru!
21:22
Gestul lui Dan Şucu pentru Victor Angelescu după ce Alex Dobre a marcat al doilea gol al Rapidului cu UTA!
Vezi toate știrile
1 Mirel Rădoi le-a cerut scuze jucătorilor săi şi le-a dat o veste mare după calificarea istorică în grupa UECL! 2 Jaqueline Cristian s-a calificat în turul 3 la US Open, după o revenire de senzație! Sorana Cîrstea, eliminată de Muchova 3 Ce a putut spune Mihai Stoica după calificarea Universităţii Craiova în grupa Conference League 4 Gigi Becali a făcut un anunţ după ce a aflat adversarele FCSB-ului din Europa League: “Din respect pentru fani” 5 FCSB – Aberdeen 3-0! Roş-albaştrii, din nou în grupa Europa League! Olaru a reuşit o “dublă”, Şut, gol superb 6 Câți bani va încasa Universitatea Craiova după calificarea istorică în Conference League
Citește și
Cele mai citite
Reacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de aniReacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de ani
Suma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patronSuma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patron
Clauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul luiClauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul lui
Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!”Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!”