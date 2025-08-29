Denis Ciobotariu, supărat că nu a fost chemat la echipa naţională! Reacţia lui după ce a marcat cu UTA - Antena Sport

Denis Ciobotariu a mărturisit, după meciul câştigat de Rapid cu 2-0, în care a deschis scorul, că este supărat că nu a fost convocat la echipa naţională.

Ciobotariu le-a urat mult succes colegilor săi, Alex Dobre şi Andrei Borza, care au fost convocaţi de selecţionerul Mircea Lucescu pentru meciurile cu Canada şi Cipru. Amicalul “de lux” al României cu Canada e în direct vineri, 5 septembrie, de la ora 21:00, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Denis Ciobotariu, după ce a marcat în Rapid – UTA 2-0: “Clar sunt supărat că nu am fost convocat la echipa naţională”

“(n.r: Cât de frumoasă e seara asta?) Mă bucur foarte mult pentru că am câştigat, în primul rând. Mă bucur şi că am reuşit să marchez, pentru că nu mai marcasem de ceva timp.

(n.r: despre critici) Stabilitate-instabilitate, suntem neînvinşi deocamdată. Nu ştiu de unde atâta supărare. Jocul… Peste câteva luni nu o să zică nimeni că ‘Staţi, că au jucat prost a doua repriză, s-au apărat’…

E important că rămânem aproape de Craiova. Să câştigăm cât mai mult, să rămânem neînvinşi şi să ne îmbunătăţim jocul de la meci la meci.