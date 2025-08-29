Rapid - UTA LIVE TEXT (20:30). Luptă „de foc” pentru locul 2! Ambele echipe, neînvinse în noul sezon - Antena Sport

Meciul dintre Rapid și UTA va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro, de la ora 20:30. Partida contează pentru etapa a 8-a a sezonului de Liga 1.

Înainte de acest duel, Rapid se află pe locul 2 în Liga 1, cu 15 puncte, la 4 lungimi de liderul Universitatea Craiova. De cealaltă parte, UTA e pe 3, cu 13 puncte. De notat este că ambele formații sunt neînvinse în noua stagiune.

LIVE TEXT | Rapid – UTA (20:30)

Rapid primește vizita celor de la UTA după victoria cu Metaloglobus, din etapa precedentă a Ligii 1. Cu 2-1 s-au impus elevii lui Costel Gâlcă, la deplasarea de la Clinceni.

De cealaltă parte, UTA a disputat play-off-ul pentru calificarea în grupele Cupei României. Echipa lui Adi Mihalcea a trecut de Steaua București, cu scorul de 2-0.

Ultima întâlnire directă dintre Rapid și UTA a avut loc în luna noiembrie a anului trecut. La momentul respectiv, echipa din Giulești s-a impus, pe teren propriu, cu scorul de 2-0.