Rapid - UTA LIVE TEXT (20:30). Luptă „de foc” pentru locul 2! Ambele echipe, neînvinse în noul sezon - Antena Sport

Meciul dintre Rapid și UTA va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro, de la ora 20:30. Partida contează pentru etapa a 8-a a sezonului de Liga 1.
Înainte de acest duel, Rapid se află pe locul 2 în Liga 1, cu 15 puncte, la 4 lungimi de liderul Universitatea Craiova. De cealaltă parte, UTA e pe 3, cu 13 puncte. De notat este că ambele formații sunt neînvinse în noua stagiune.
LIVE TEXT | Rapid – UTA (20:30)
Rapid primește vizita celor de la UTA după victoria cu Metaloglobus, din etapa precedentă a Ligii 1. Cu 2-1 s-au impus elevii lui Costel Gâlcă, la deplasarea de la Clinceni.
De cealaltă parte, UTA a disputat play-off-ul pentru calificarea în grupele Cupei României. Echipa lui Adi Mihalcea a trecut de Steaua București, cu scorul de 2-0.
Ultima întâlnire directă dintre Rapid și UTA a avut loc în luna noiembrie a anului trecut. La momentul respectiv, echipa din Giulești s-a impus, pe teren propriu, cu scorul de 2-0.
Rapid – UTA, echipele probabile:
Rapid (4-2-3-1): Stolz – Braun, Ciobotariu, Kramer, Borza – Christensen, K. Keita – A. Dobre, Hromada, Petrila – Koljic
Rezerve: Aioani, Pașcanu, Bădescu, Grameni, Gheorghe, Vulturar, Gojkovic, El Sawy, R.Pop, Micovschi, Baroan, Jambor
Antrenor: Costel Gâlcă
UTA ( 4-2-3-1): D. Ilev-Țuțu, Pospelov, Paulolo, Padula- Van Durmen, Ov. Popescu- Tzionis, A. Roman, V. Costache-Abdallah
Rezerve: Gorcea, Alomerovic, Benga, O. Popescu, S. Mino, Hrezdac, Zsori, L. Mihai, Țăroi, F. Iacob, M. Danciu, M. Coman
Antrenor: Adrian Mihalcea