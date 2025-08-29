Rapid - UTA LIVE TEXT (20:30). Luptă „de foc” pentru locul 2! Ambele echipe, neînvinse în noul sezon - Antena Sport

Închide meniul
Rapid – UTA LIVE TEXT (20:30). Luptă „de foc” pentru locul 2! Ambele echipe, neînvinse în noul sezon

Alex Ioniță Publicat: 29 august 2025, 16:26

Rapid – UTA LIVE TEXT (20:30). Luptă de foc” pentru locul 2! Ambele echipe, neînvinse în noul sezon

Profimedia

Meciul dintre Rapid și UTA va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro, de la ora 20:30. Partida contează pentru etapa a 8-a a sezonului de Liga 1.

Înainte de acest duel, Rapid se află pe locul 2 în Liga 1, cu 15 puncte, la 4 lungimi de liderul Universitatea Craiova. De cealaltă parte, UTA e pe 3, cu 13 puncte. De notat este că ambele formații sunt neînvinse în noua stagiune.

LIVE TEXT | Rapid – UTA (20:30)

Rapid primește vizita celor de la UTA după victoria cu Metaloglobus, din etapa precedentă a Ligii 1. Cu 2-1 s-au impus elevii lui Costel Gâlcă, la deplasarea de la Clinceni.

De cealaltă parte, UTA a disputat play-off-ul pentru calificarea în grupele Cupei României. Echipa lui Adi Mihalcea a trecut de Steaua București, cu scorul de 2-0.

Ultima întâlnire directă dintre Rapid și UTA a avut loc în luna noiembrie a anului trecut. La momentul respectiv, echipa din Giulești s-a impus, pe teren propriu, cu scorul de 2-0.

Rapid – UTA, echipele probabile:

Rapid (4-2-3-1): Stolz – Braun, Ciobotariu, Kramer, Borza – Christensen, K. Keita – A. Dobre, Hromada, Petrila – Koljic
Rezerve: Aioani, Pașcanu, Bădescu, Grameni, Gheorghe, Vulturar, Gojkovic, El Sawy, R.Pop, Micovschi, Baroan, Jambor
Antrenor: Costel Gâlcă

UTA ( 4-2-3-1): D. Ilev-Țuțu, Pospelov, Paulolo, Padula- Van Durmen, Ov. Popescu- Tzionis, A. Roman, V. Costache-Abdallah
Rezerve: Gorcea, Alomerovic, Benga, O. Popescu, S. Mino, Hrezdac, Zsori, L. Mihai, Țăroi, F. Iacob, M. Danciu, M. Coman
Antrenor: Adrian Mihalcea

Arbitru: Barbu Marian (Făgăraş – Braşov)
A1: Neacşu George Florin (Câmpulung Muscel – Argeş)
A2: Badea Marius (Râmnicu Vâlcea – Vâlcea)
Arbitru VAR: Popa Cătălin (Piteşti – Argeş)
Arbitru AVAR: Andrei Florin (Târgu Mureş – Mureş)

Costel Gâlcă, mesaj direct despre Ianis Hagi înainte de Rapid – UTA: “Ar fi un jucător util pentru noi”

Antrenorul echipei Rapid Bucureşti, Constantin Gâlcă, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, comentând posibilitatea transferului mijlocaşului Ianis Hagi, că acesta este un jucător care poate decide singur un meci şi că ar fi util formaţiei sale.

Informaţia despre posibilul transfer al lui Ianis Hagi la FC Rapid a fost dezvăluită de Mircea Lucescu. Selecţionerul i-a propus acţionarului Dan Şucu să îl aducă pentru trei luni la Rapid pe Ianis Hagi, pentru ca apoi să-l transfere în Italia, la Genoa, grupare aflată de asemenea în proprietatea sa.

“Jucători mai aşteptăm, aşa spun. Eu îmi doresc. Vom vedea în zilele următoare ce se va întâmpla. Mai multe ştie conducerea. Eu spun posturile, propun şi jucători, dar vin propuneri şi din partea clubului, bineînţeles. Eu îmi doresc să vină jucători cât mai repede, e important pentru noi. Noi avem un lot destul de omogen, dar mai e nevoie de un jucător care să fie complementar cu cei de la mijloc. De Ianis întrebaţi mai sus (n.r. – conducerea clubului). Ianis Hagi e un jucător cu calităţi foarte bune, care poate să decidă un meci. El poate să dea viteză jocului prin inteligenţa şi valoarea lui. Ar fi un jucător util pentru noi”, a precizat Gâlcă, citat de agerpres.ro.

