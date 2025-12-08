"E echipa lui Rădoi". Daniel Pancu s-a convins după ce CFR Cluj a remizat cu Universitatea Craiova. Detaliul evidenţiat - Antena Sport

Închide meniul
“E echipa lui Rădoi”. Daniel Pancu s-a convins după ce CFR Cluj a remizat cu Universitatea Craiova. Detaliul evidenţiat

Viviana Moraru Publicat: 8 decembrie 2025, 10:35

Daniel Pancu, la CFR Cluj/ Sport Pictures

Daniel Pancu a reacţionat după ce CFR Cluj a remizat cu Universitatea Craiova, scor 1-1, în etapa a 19-a din Liga 1. Antrenorul clujenilor a subliniat faptul că trupa din Bănie este în continuare “echipa lui Mirel Rădoi”, deşi tehnicianul a demisionat luna trecută.

Pancu a declarat faptul că regretă că Rădoi s-a despărţit de olteni. El a mai evidenţiat stilul de joc al oltenilor, fiind convins că acesta este cel impus de fostul lor antrenor.

De asemenea, Daniel Pancu a mai declarat că echipa sa are valoare, însă mai sunt lucruri de pus la punct în ceea ce priveşte jocul.

“E bine că nu am pierdut împotriva celei mai valoroase echipe din România în momentul de față. Așa o consider eu pe Universitatea Craiova.

Trebuie să fim realiști. Avem valoare, avem valoare mare, dar sunt foarte multe lucruri de pus la punct. Mă refer la joc, mai ales la faza de posesie, unde suferim foarte mult.

Am făcut și niște schimbări neinspirate. Am schimbat părțile laterale, pentru că simțeam că se creează mult dezechilibru acolo, cel puțin în partea asta, la Bancu și la Baiaram, care sunt cel mai puternic cuplu de jucători de bandă în fotbalul de la noi.

Repet, e o echipă la care se vede mâna lui Rădoi, 100%. Asta e echipa lui Rădoi, nu e a nimănui. E echipa lui Rădoi, stilul lui Rădoi. Îmi pare rău pentru el că a plecat, dar echipa arată minunat”, a declarat Daniel Pancu, conform digisport.ro.

