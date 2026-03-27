Denis Drăguş, anunţ despre un posibil transfer la FCSB. Ce a spus despre Mirel Rădoi

Denis Drăguş a oferit declaraţii despre un posibil transfer la FCSB. Atacantul de 26 de ani evoluează în prezent în Turcia, la Gaziantep.
Gigi Becali şi-a manifestat în mai multe rânduri interesul pentru transferul lui Denis Drăguş. Patronul de la FCSB nu s-a ferit să recunoască faptul că ar plăti sume uriaşe pentru a-l aduce pe atacantul român la echipa sa.
Denis Drăguş, anunţ despre un posibil transfer la FCSB
Denis Drăguş a reacţionat cu privire la posibilitatea de a fi din nou antrenat de Mirel Rădoi. Atacantul nu a vrut să vorbească despre un eventual transfer la FCSB, însă nu s-a ferit să-l laude pe antrenorul campioanei.
“Eu așa știu (n.r. că Mirel Rădoi îl place mult). Am lucrat cu dumnealui și la tineret, și la naționala mare. E un antrenor pe care îl apreciez foarte mult. Mă bucur dacă mă apreciază”, a declarat Denis Drăguş, conform fanatik.ro.
Denis Drăguş a fost debutat la naţionala U21 de Mirel Rădoi, în 2019, când el avea doar 19 ani. Atacantul a făcut pasul la naţionala mare sub comanda lui Cosmin Contra, fiind ulterior antrenor de actualul antrenor de la FCSB şi la echipa de seniori a României.
Denis Drăguş nu a putut fi în lotul României pentru barajul cu Turcia, pierdut cu 0-1, la Istanbul. Atacantul a fost suspendat, ca urmare a cartonaşului roşu încasat pe finalul preliminariilor, în meciul cu Bosnia.
- Denis Drăguş este cotat la 2,5 milioane de euro
- Atacantul este împrumutat de Trabzonspor la Gaziantep, până la finalul sezonului
- două goluri în 19 meciuri a marcat Drăguş, în acest sezon
