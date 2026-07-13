Denis Drăguş i-a spus “DA” lui Gigi Becali! FCSB, aproape de lovitura verii pe piaţa transferurilor

Denis Drăguş (27 de ani) s-a înţeles cu Gigi Becali (68 de ani) pentru venirea la FCSB. Atacantul urmează să îşi rezolve situaţia contractuală cu Trabzonspor. Drăguş mai avea un an de contract cu această echipă, dar turcii au scris că Trabzonspor dorea, la rândul ei, rezilierea contractului.

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Potrivit fanatik.ro, Drăguş şi Becali au ajuns la un acord, pentru ca atacantul naţionalei să se transfere la FCSB. Urmează rezilierea contractului cu formaţia turcă, vizita medicală şi semnarea înţelegerii cu FCSB.

Denis Drăguş şi-a dat acordul să vină la FCSB

Gigi Becali declara anterior că Drăguş şi Florinel Coman doreau să vină la roş-albaştri. Aducerea lui Drăguş ar reprezenta cel mai important transfer al FCSB-ului din această vară. Ronny Labonne şi Eddy Gnahore sunt primele transferuri făcute de FCSB în această vară. Francezul a fost prezentat oficial astăzi.

“Eu i-am spus (n.r. lui Mihai Stoica) și astăzi că trebuie să mai aducem doi jucători, cu siguranță. Și după aia dacă o mai fi și cu Drăguș și Coman, îi luăm și cu asta basta. Numai atacanți. Și Dawa e mai bun decât înainte, s-a operat și Ngezana. Popescu e mai bun decât înainte, deci… A fost o surpriză, că a venit mai devreme (n.r. Ngezana).

Păi avem (n.r. la mijloc) Arad, Gnahore și Joao Paulo. Și avem și Cisotti, dar nu îmi place acolo, vreau acolo un jucător agresiv. (n.r. Despre posibilul transfer al lui Lixandru) Mai vorbim de dacă, dacă nu a plecat? Nu mai știu nimic, știți voi mai multe? Treaba lui, MM știe asta, nu mă interesează. Afacerile de 500 – 600 sute de mii le face MM, de la un milion eu. Duarte zice că a jucat la mijloc și Baciu zice că l-ar încerca acolo. E tehnic, e înalt.