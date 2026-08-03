Destinaţie surpriză pentru Kevin Ciubotaru. Unde se transferă

Kevin Ciubotaru, fundașul stânga al celor de la Hermannstadt, este aproape de o despărțire de formația sibiană. Hermannstadt a decis să se retragă din Liga 2, iar clubul – cel mai probabil – se desființează!
Ce se va întâmpla cu Kevin Ciubotaru? În trecut, fotbalistul a fost dorit de FCSB, dar şi de Dinamo.
Acum, Marius Măldărăşanu anunţă că Kevin Ciubotaru va merge tot în Liga 1.
”Eu i-am transmis lui Kevin, acum vreo săptămână, că m-a sunat cineva și m-a întrebat de el. O echipă din țară.
Este un jucător tânăr și va prinde o echipă cu siguranță”, a spus Măldărășanu, citat de sport.ro.
În decembrie 2025, tehnicianul a plecat de la Hermannstadt după patru ani în care a reușit inclusiv promovarea echipei în Liga 1.
- Daniel Pancu a anunțat câți bani mai are de recuperat de la CFR Cluj. Motivul pentru care a plecat din Gruia
- Basarab Panduru ştie deja două echipe care se bat pentru evitarea retrogradării din Liga 1
- Şapte oferte pentru atacantul dorit de Gigi Becali la FCSB
- Ilie Dumitrescu, sfat pentru Rapid după oferta primită pentru Alexandru Dobre. Ce ar trebui să urmeze la echipă
- Cristi Săpunaru, luat prin surprindere de discursul furibund al lui Daniel Pancu: „Să mă ierte Dumnezeu, nu înțeleg”