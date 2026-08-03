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Destinaţie surpriză pentru Kevin Ciubotaru. Unde se transferă

Radu Constantin Publicat: 3 august 2026, 10:22

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Destinaţie surpriză pentru Kevin Ciubotaru. Unde se transferă

Kevin Ciubotaru într-un meci cu FCSB / Sportpictures

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Kevin Ciubotaru, fundașul stânga al celor de la Hermannstadt, este aproape de o despărțire de formația sibiană.  Hermannstadt a decis să se retragă din Liga 2, iar clubul – cel mai probabil – se desființează!

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Ce se va întâmpla cu Kevin Ciubotaru? În trecut, fotbalistul a fost dorit de FCSB, dar şi de Dinamo.

Acum, Marius Măldărăşanu anunţă că Kevin Ciubotaru va merge tot în Liga 1.

”Eu i-am transmis lui Kevin, acum vreo săptămână, că m-a sunat cineva și m-a întrebat de el. O echipă din țară.

Este un jucător tânăr și va prinde o echipă cu siguranță”, a spus Măldărășanu, citat de sport.ro.

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În decembrie 2025, tehnicianul a plecat de la Hermannstadt după patru ani în care a reușit inclusiv promovarea echipei în Liga 1.

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