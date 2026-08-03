Daniel Pancu a anunțat câți bani mai are de recuperat de la CFR Cluj. Motivul pentru care a plecat din Gruia

Daniel Pancu a oferit declarații, după ce Rapid a învins-o pe fosta lui echipă, CFR Cluj, cu scorul de 3-1. Giuleștenii nu au avut emoții în confruntarea din etapa a treia din Liga 1.

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Daniel Pancu a dezvăluit că mai are sume de bani de recuperat de la CFR Cluj. Antrenorul a transmis că trebuie să încaseze salariile pe trei luni, adică 45.000 de euro.

Daniel Pancu a anunțat câți bani mai are de recuperat de la CFR Cluj

Daniel Pancu a transmis că a discutat cu foștii săi elevi de la CFR Cluj, mărturisind că dacă echipa nu s-ar fi confruntat cu probleme financiare, ar fi continuat în Gruia. Antrenorul a declarat că a luat decizia de a pleca pentru că nu mai suporta să vadă „oameni triști”.

„Importante au fost cele trei puncte. Era o serie lungă de când Rapid nu câștiga cu CFR Cluj. Îmi doream victoria pentru Rapid. Sunt antrenorul și fanul Rapidului. Îmi doresc totul pentru această echipă. Îmi doresc orice victorie, cu atât mai mult împotriva unui adversar pe care nu-l bați de doi ani și jumătate. La fel m-am bucurat și când am câștigat aici cu CFR Cluj. Și atunci am intrat pe teren.

Îmi pare rău de CFR Cluj. E un club mare. CFR Cluj e un club mare și va rămâne așa. Voi rămâne cu sufletul alături de ei pentru că m-am simțit minunat acolo. Extraordinar! Dacă nu erau problemele financiare, probabil și acum eram acolo.