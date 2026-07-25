Doi jucători de la FCSB, OUT pentru meciul cu Csikszereda. Marius Baciu îl așteaptă pe Drăguș: „Să-l văd la antrenament”

Marius Baciu a prefațat duelul dintre Csikszereda și FCSB, din etapa a doua a sezonului de Liga 1. Partida se va disputa duminică, de la ora 20:30, și va fi în format live text, pe as.ro.

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Marius Baciu a dezvăluit că nu se va putea baza pe doi jucători, la duelul de la Miercurea Ciuc. Eddy Gnahore s-a accidentat după partida cu FK Auda, iar Ofri Arad încă nu e refăcut.

Marius Baciu, declarații înainte de Csikszereda – FCSB. Îl așteaptă pe Denis Drăguș la antrenamente

„Gnahore are o lovitură, va rămâne acasă. Are un program special de recuperare, un program pe care îl face cu preparatorul fizic. Nu e ușor, prima dată trebuie să recuperăm jucătorii, nu avem încă un lot foarte numeric, mai sunt fotbaliști de pus la punct fizic, nu e simplu deloc. Nici Ofri Arad nu o să fie, o să rămână acasă și de data asta”, a declarat Marius Baciu, la conferința de presă, înainte de Csikszereda – FCSB

De asemenea, Marius Baciu a fost întrebat și despre eventualul transfer al lui Denis Drăguș, atacant pe care Gigi Becali îl dorește neapărat la echipa sa. Antrenorul nu s-a ferit să recunoască faptul că abia îl așteaptă pe internaționalul român la antrenamente, însă acesta este în continuare jucătorul celor de la Trabzonspor.

„Deocamdată nu știu nimic de Drăguș, eu cel puțin aștept să văd când vine la antrenament, dacă va fi să fie. Competiția e foarte lungă, poate să joace și atacant, și în stânga, ca la națională. Nu trebuie să scot pe cineva, unul poate să joace un meci, altul alt meci, vedem și cu Tavi, pot să joace și simultan.