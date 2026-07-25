Viitorul star al Barcelonei are 16 ani și o poveste de film: „Jucam desculț pe stradă!”

Barcelona a câștigat primul amical al verii, 4-1 în fața celor de la CE Europa, un meci în care a strălucit „noua stea” din La Masia, așa cum a scris Mundo Deportivo.

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În vârstă de doar 16 ani, Ebrima Tunkara a marcat al treilea gol al catalanilor și a fost una dintre senzațiile echipei lui Hansi Flick. Numele său circulă de ceva vreme prin Catalonia. Tunkara a crescut la Barcelona, dar în acest an pare pregătit să facă și pasul cel mare.

Născut în Gambia, crescut în oraș cu Lamine Yamal

Internațional spaniol la toate categoriile de juniori, Ebrima Tunkara are o poveste desprinsă din filme. S-a născut în Gambia, o mică țară din vestul Africii, unde a început să joace fotbal desculț. „Făceam miuțe pe stradă, cu porțile făcute din două bețe. Era o viață grea. Aveam școala departe de casă și trebuia să merg pe jos câțiva kilometri”, povestea Tunkara, într-un interviu pentru Federația Spaniolă de Fotbal (RFEF).

Tatăl lui Ebrima, Abdul, a emigrat în Spania încă din 2007, cu trei ani înainte ca puștiul să se nască. A muncit timp de zece ani și în 2017 a reușit să-și reunească familia. S-au stabilit în Mataró, în Catalonia, unde Ebrima a început să joace fotbal. Tot în Mataró, la un cartier depărtare, a crescut și Lamine Yamal, starul Barcelonei și al Spaniei.