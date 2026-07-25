Viitorul star al Barcelonei are 16 ani și o poveste de film: „Jucam desculț pe stradă!”

Barcelona a câștigat primul amical al verii, 4-1 în fața celor de la CE Europa, un meci în care a strălucit „noua stea” din La Masia, așa cum a scris Mundo Deportivo.
În vârstă de doar 16 ani, Ebrima Tunkara a marcat al treilea gol al catalanilor și a fost una dintre senzațiile echipei lui Hansi Flick. Numele său circulă de ceva vreme prin Catalonia. Tunkara a crescut la Barcelona, dar în acest an pare pregătit să facă și pasul cel mare.
Născut în Gambia, crescut în oraș cu Lamine Yamal
Internațional spaniol la toate categoriile de juniori, Ebrima Tunkara are o poveste desprinsă din filme. S-a născut în Gambia, o mică țară din vestul Africii, unde a început să joace fotbal desculț. „Făceam miuțe pe stradă, cu porțile făcute din două bețe. Era o viață grea. Aveam școala departe de casă și trebuia să merg pe jos câțiva kilometri”, povestea Tunkara, într-un interviu pentru Federația Spaniolă de Fotbal (RFEF).
Tatăl lui Ebrima, Abdul, a emigrat în Spania încă din 2007, cu trei ani înainte ca puștiul să se nască. A muncit timp de zece ani și în 2017 a reușit să-și reunească familia. S-au stabilit în Mataró, în Catalonia, unde Ebrima a început să joace fotbal. Tot în Mataró, la un cartier depărtare, a crescut și Lamine Yamal, starul Barcelonei și al Spaniei.
Idolul său este Pedri
„Adaptarea în Spania a fost dură. În Gambia era cald, aici se face foarte frig”, spunea Tunkara. S-a obișnuit până la urmă, iar din 2018 este în La Masia. Idolul său este Pedri, despre care spune că „are totul”. Îi place cum controlează mingea, cum atacă spațiile libere, cum schimbă jocul.
În ianuarie 2026, Ebrima Tunkara a semnat primul său contract de profesionist cu Barcelona, semn că formația catalană are planuri mari cu el. În stagiunea trecută, a fost forțat inclusiv la echipa a doua, deși avea doar 15 ani. S-a descurcat, iar acum Hansi Flick îl are în vedere pentru prima formație.
Ebrima Tunkara. pic.twitter.com/eCQkdfHrxM
— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) July 21, 2026
Cum joacă Ebrima Tunkara
Ebrima Tunkara poate juca mijlocaș ofensiv, atât în centru cât și în bandă, dar poate fi și un box-to-box. Are un fizic bun, la 1,80 înălțime, o tehnică excelentă și protejează foarte bine mingea. „Pe deasupra, intră mult în careul advers și are un șut potent”, îl descriu antrenorii din La Masia.
La Europeanul U17, jucat în această vară în Estonia, tânărul spaniol a fost desemnat cel mai bun jucător al turneului, chiar dacă Spania a fost eliminată în semifinale. A reușit un gol și patru pase decisive, iar observatorii tehnici ai UEFA l-au descris drept „o amenințare constantă în faza de finalizare prin abilitatea sa de a ataca atât spațiile mici, cât și pe cele mari”.
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