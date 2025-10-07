Dezastru pentru un club de tradiţie din România. Interzis la transferuri pentru 2.000 de euro! - Antena Sport

Situaţie critică pentru UTA. UTA i-a achitat lui Tsouka în jur de 40.000 de euro, în două tranșe, în speranța că va rămâne fără interdicția de a legitima fotbaliști. Stupoare însă pentru oficialii formaţiei arădene când astăzi FIFA a notificat clubul că încă are interdicţie la transferuri.

De ce s-a ajuns în această situaţie? Clubul din Arad a omis să plătească și dobânda pentru restanța acumulată către Tsouka, în valoare de aproximativ 2.000 de euro, anunţă digisport.ro. FIFA a emis astăzi o decizie comunicată avocatului pe care îl are fotbalistul, în care se precizează că transferurile rămân blocate la UTA până la achitarea integrală a datoriei.

Nu este însă singururul litigiu pe care UTA îl întâmpină. În momentul de faţă, sunt mai bine de 10 acțiuni deschise, iar totalul datoriilor ajunge la câteva sute de mii de euro!