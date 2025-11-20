Dezvăluirea lui Gigi Becali în legătură cu transferul lui Louis Munteanu la FCSB! - Antena Sport

Gigi Becali (67 de ani) nu a renunţat să îl transfere pe Louis Munteanu (23 de ani) la FCSB, chiar dacă, după ce atacantul CFR-ului i-a cerut un salariu de 60.000 de euro pe lună, patronul campioanei spunea că negocierile s-au încheiat.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Becali a dezvăluit ce i-a spus un antrenor, prieten al său, despre transferul lui Louis Munteanu. Becali nu i-a dat numele, dar antrenorul ar putea fi Marius Şumudică, ce a recunoscut că e prieten cu patronul FCSB-ului.

Gigi Becali a dezvăluit că l-a sunat un prieten şi i-a spus să nu dea mai mult de 2 milioane de euro pe Louis Munteanu

“M-a sunat un prieten. Eu mă culcasem, că la ora 10 dorm. L-am sunat dimineață, mi-a zis ‘Gigi, ești fratele meu, te-am sunat ca să-ți spun ca nu cumva să dai mai mult de două milioane pe Louis Munteanu’.

Asta mi-a spus, nu vă spun numele. E antrenor și a câștigat și campionate în România. Omul se pricepe, a antrenat și în străinătate, prin Turcia, a calificat și echipă în cupele europene. Nu e vorba de două milioane, dar felul cum mi-a vorbit el (n.r.: Louis Munteanu): ‘Bine, nea Gigi, să fii sănătos’. Adică dacă nu-i dau 60.000, să fiu sănătos”, a declarat Gigi Becali, potrivit digisport.ro.

Louis Munteanu a marcat primul lui gol într-un meci oficial pentru naţionala României în partida cu San Marino, care s-a încheiat cu scorul de 7-1 şi a fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Răzvan Marin, cel care execută de obicei penalty-urile pentru România, şi care se afla pe teren, a făcut un gest superb, lăsându-l pe Louis Munteanu să execute, pentru a prinde încredere.