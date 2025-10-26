Diagnostic cumplit pentru Ionuţ Cojocaru, jucătorul accidentat grav de Otto Hindrich! Cât va lipsi de pe teren - Antena Sport

Ionuţ Cojocaru (22 de ani) a suferit o fractură de claviculă în urma ciocnirii violente cu Otto Hindrich (23 de ani), din timpul meciului CFR Cluj – Farul 0-2.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Jucătorul Farului va fi operat şi va lipsi de pe teren timp de 3-4 luni. Echipa constănţeană a publicat un anunţ despre Cojocaru pe contul ei de Facebook.

Ionuţ Cojocaru nu va mai juca în acest an

“An încheiat pentru Ionut Cojocaru!

Accidentat de portarul CFR-ului în minutele de final ale partidei din Gruia, 2-0 pentru ‘marinari’, atacantul Ionuț Cojocaru va lipsi, din păcate, o perioadă destul de lungă.

Tânărul jucător al Farului s-a ales cu o fractură de claviculă, iar mâine va fi operat la o clinică din București.