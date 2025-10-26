Diagnostic cumplit pentru Ionuţ Cojocaru, jucătorul accidentat grav de Otto Hindrich! Cât va lipsi de pe teren - Antena Sport

Ionuţ Cojocaru (22 de ani) a suferit o fractură de claviculă în urma ciocnirii violente cu Otto Hindrich (23 de ani), din timpul meciului CFR Cluj – Farul 0-2.
Jucătorul Farului va fi operat şi va lipsi de pe teren timp de 3-4 luni. Echipa constănţeană a publicat un anunţ despre Cojocaru pe contul ei de Facebook.
Ionuţ Cojocaru nu va mai juca în acest an
“An încheiat pentru Ionut Cojocaru!
Accidentat de portarul CFR-ului în minutele de final ale partidei din Gruia, 2-0 pentru ‘marinari’, atacantul Ionuț Cojocaru va lipsi, din păcate, o perioadă destul de lungă.
Tânărul jucător al Farului s-a ales cu o fractură de claviculă, iar mâine va fi operat la o clinică din București.
Perioada de indisponibilitate în cazul unei astfel de accidentări este de 3-4 luni!
Recuperare rapidă, Cojo! Suntem alături de tine!”, a transmis Farul pe Facebook.
Ionuţ Cojocaru a intrat pe teren în minutul 82 al meciului CFR Cluj – Farul 0-2, în locul lui Narek Grygorian. După numai două minute Otto Hindrich l-a accidentat grav pe Ionuţ Cojocaru, după ce a ieşit din poartă pentru a respinge o minge. Hindrich a intrat în Cojocaru, iar atacantul Farului a ieşit extrem de şifonat în urma contactului dintre ei doi.
- “Ce se întâmplă cu Baiaram?”. Răspunsul dat pe loc de Mirel Rădoi, după Metaloglobus – Universitatea Craiova
- „Au o problemă”. Mirel Rădoi, discurs dur după scandalul cu fanii Universității Craiova: „Nu putem să facem față presiunii”
- Cristi Balaj aruncă bomba! Dan Petrescu NU se întoarce la CFR Cluj: „Are alte priorități”
- Scandal uriaș după Metaloglobus – Universitatea Craiova 0-0. Oltenii, criticați de fani. Nici Mirel Rădoi nu a scăpat
- Anghel Iordănescu a fost la Metaloglobus – Universitatea Craiova și a dat verdictul: “Puțin fotbal”