Diagnostic cumplit pentru Ionuţ Cojocaru, jucătorul accidentat grav de Otto Hindrich! Cât va lipsi de pe teren - Antena Sport

Diagnostic cumplit pentru Ionuţ Cojocaru, jucătorul accidentat grav de Otto Hindrich! Cât va lipsi de pe teren

Diagnostic cumplit pentru Ionuţ Cojocaru, jucătorul accidentat grav de Otto Hindrich! Cât va lipsi de pe teren

Diagnostic cumplit pentru Ionuţ Cojocaru, jucătorul accidentat grav de Otto Hindrich! Cât va lipsi de pe teren

Bogdan Stănescu Publicat: 26 octombrie 2025, 13:30

Diagnostic cumplit pentru Ionuţ Cojocaru, jucătorul accidentat grav de Otto Hindrich! Cât va lipsi de pe teren

Ciocnirea dintre Otto Hindrich şi Ionuţ Cojocaru / Facebook Farul

Ionuţ Cojocaru (22 de ani) a suferit o fractură de claviculă în urma ciocnirii violente cu Otto Hindrich (23 de ani), din timpul meciului CFR Cluj – Farul 0-2.

Jucătorul Farului va fi operat şi va lipsi de pe teren timp de 3-4 luni. Echipa constănţeană a publicat un anunţ despre Cojocaru pe contul ei de Facebook.

Ionuţ Cojocaru nu va mai juca în acest an

“An încheiat pentru Ionut Cojocaru!

Accidentat de portarul CFR-ului în minutele de final ale partidei din Gruia, 2-0 pentru ‘marinari’, atacantul Ionuț Cojocaru va lipsi, din păcate, o perioadă destul de lungă.

Tânărul jucător al Farului s-a ales cu o fractură de claviculă, iar mâine va fi operat la o clinică din București.

Perioada de indisponibilitate în cazul unei astfel de accidentări este de 3-4 luni!

Recuperare rapidă, Cojo! Suntem alături de tine!”, a transmis Farul pe Facebook.

Ionuţ Cojocaru a intrat pe teren în minutul 82 al meciului CFR Cluj – Farul 0-2, în locul lui Narek Grygorian. După numai două minute Otto Hindrich l-a accidentat grav pe Ionuţ Cojocaru, după ce a ieşit din poartă pentru a respinge o minge. Hindrich a intrat în Cojocaru, iar atacantul Farului a ieşit extrem de şifonat în urma contactului dintre ei doi.

Un fermier din Dolj a dat lovitura cu o plantă aparent banală. Doru vinde cu 50 lei kilogramulUn fermier din Dolj a dat lovitura cu o plantă aparent banală. Doru vinde cu 50 lei kilogramul
Chemat la locul unui accident, un pompier a descoperit că victima era chiar fiul său. Tragedie în Italia
Observator
Chemat la locul unui accident, un pompier a descoperit că victima era chiar fiul său. Tragedie în Italia
Transferul pe axa UTA – Steaua care l-a băgat în belele pe Nicolae Ceaușescu. „Judecat pentru subminarea economiei naționale!"
Fanatik.ro
Transferul pe axa UTA – Steaua care l-a băgat în belele pe Nicolae Ceaușescu. „Judecat pentru subminarea economiei naționale!”
Ce a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama ei
