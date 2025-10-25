CFR Cluj - Farul, 21:00, LIVE TEXT. Echipa din Gruia, la primul meci după demiterea lui Mandorlini - Antena Sport

Meciul CFR Cluj – Farul este în format LIVE TEXT şi în aplicaţia AntenaSport sâmbătă, de la ora 21:00. Înaintea acestui meci Farul este pe 8, cu 16 puncte, în timp ce CFR Cluj ocupă doar locul 11. Ardelenii vin după o înfrângere la limită, 0-1, cu Petrolul.
Înfrângerea cu “lupii galbeni” a însemnat şi demiterea italianului Andrea Mandorlini de pe banca CFR-ului. Noul preşedinte, Iuliu Mureşan, i-a decis viitorul lui Mandorlini, fiind foarte dezamăgit de jocul prestat de vicecampioană.
CFR Cluj – Farul LIVE TEXT
Echipele probabile:
CFR Cluj: Hindrich – Coco, Zouma, M. Ilie, Camora – Emerllahu, T. Keita, Djokovic, – Korenica, Slimani, Biliboc
Antrenor: Ovidiu Hoban
Farul: Buzbuchi – D. Maftei, Larie, Ţîru, C. Ganea – Vînă, Nikolov, Ramalho – Grigoryan, Işfan, Tănasă
Antrenor: Ianis Zicu
CFR Cluj aşteaptă ca Dan Petrescu să revină pe bancă. Iuliu Mureşan a precizat că Petrescu încă îşi rezolvă anumite probleme medicale, urmând să preia echipa în pauza competiţională din luna noiembrie. Până atunci echipa va fi pregătită de Ovidiu Hoban.
Etapa trecută, Farul a făcut 0-0 cu FC Argeş, echipă care a remizat în această etapă şi cu Dinamo, scor 1-1.
Un aspect interesant la meciul CFR Cluj – Farul este că Ionuţ Larie va ajunge la 400 de meciuri jucate în Liga 1.
Sezonul trecut, CFR Cluj a câştigat ambele meciuri disputate cu Farul, cu 3-0 în tur, în deplasare şi cu 3-1 în retur, acasă.
