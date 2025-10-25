CFR Cluj - Farul, 21:00, LIVE TEXT. Echipa din Gruia, la primul meci după demiterea lui Mandorlini - Antena Sport

Etapa trecută, Farul a făcut 0-0 cu FC Argeş, echipă care a remizat în această etapă şi cu Dinamo, scor 1-1.

Un aspect interesant la meciul CFR Cluj – Farul este că Ionuţ Larie va ajunge la 400 de meciuri jucate în Liga 1.

Sezonul trecut, CFR Cluj a câştigat ambele meciuri disputate cu Farul, cu 3-0 în tur, în deplasare şi cu 3-1 în retur, acasă.