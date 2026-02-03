Închide meniul
Petrolul Ploieşti învinge pe Unirea Slobozia în prelungiri - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Petrolul Ploieşti învinge pe Unirea Slobozia în prelungiri

Petrolul Ploieşti învinge pe Unirea Slobozia în prelungiri

Antena Sport Publicat: 3 februarie 2026, 18:08

Petrolul Ploieşti învinge pe Unirea Slobozia în prelungiri

Echipa Petrolul Ploieşti a dispus marţi, pe teren propriu, scor 1-0, de formaţia Unirea Slobozia, în primul meci al etapei a 25-a din Superligă.

Grozav a ratat prima ocazie importantă a meciului de la Ploieşti, în minutul 2, când Denis Rusu a respins şutul petrolistului. A urmat tripla ratare a gazdelor, prin Ricardinho, Rareş Pop şi Papp, în aceeaşi fază, minutul 14, pentru ca şapte minute mai târziu Valentin Gheorghe, singur cu Denis Rusu, să trimită spre poarta oaspeţilor, dar goalkeeperul ialomiţenilor a respins cu vârful degetelor. Grozav a încercat o foarfecă, în careu, în minutul 47, însă a trimis peste poartă, iar Papp a lovit transversala, în minutul 58. La poarta cealaltă Bălbărău a scos şutul de la distanţă a lui Lungu, în minutul 70, însă în al doilea minut de prelungire al meciului, un corner al gazdelor aduce şi golul victoriei, marcat de Ricardinho, iar Petrolul – Unirea Slobozia s-a terminat 1-0.

Cele două echipe sunt vecine în clasament, Petrolul aflându-se pe locul 12, cu 24 de puncte, iar Unirea Slobozia pe 13, cu 21 de puncte.

PETROLUL: Bălbărău – Ricardinho, P. Papp, Roche, A. Dumitrescu – Jyry, M. Dulca (Hanca 77), Dongmo (Rafinha 84) – R. Pop (David Paraschiv 46, Boţogan 74), Grozav, V. Gheorghe (Chică-Roşă 46). ANTRENOR: Eugen Neagoe

UNIREA SLOBOZIA: D. Rusu – Safronov, Orozco, Tsoungui, Şerbănică – V. Pop, Lungu, Al. Albu (Ponde 65) – Dulcea (Dorobanţu 60), Renato Espinoza (Dahan 60), Papeau. ANTRENOR: Andrei Prepeliţă

Cartonaşe galbene: V. Gheorghe 7 / Lungu 66, Andrei Prepeliţă 86

Arbitri: Horia Mladinovici – Mircea Mihail Grigoriu, Alexandru Filip

Arbitri VAR: Sorin Costreie – Andrei Antonie

