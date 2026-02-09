Dinamo a anunţat decizia oficială după ce a primit o ofertă de 500.000 de euro pentru Kennedy Boateng - Antena Sport

Închide meniul
Dinamo a anunţat decizia oficială după ce a primit o ofertă de 500.000 de euro pentru Kennedy Boateng

Dan Roșu Publicat: 9 februarie 2026, 21:00

Kennedy Boateng, în duel cu Ştefan Baiaram - Sport Pictures

Dinamo a avut o ofertă din China de 500.000 de euro pentru transferul lui Kennedy Boateng, togolezul care a intrat în ultimele şase luni de contract şi va putea pleca gratis la finalul stagiunii.

Chiar şi aşa, Dinamo vrea să îl păstreze pe fundaşul de 29 de ani cotat la 1.2 milioane de euro. Astfel că clubul din Ştefan cel Mare i-a refuzat pe chinezii de la Shandong Taishan.

Kennedy Boateng rămâne la Dinamo

”E normal să se gândească jucătorii și la ei. Suntem în situația asta, mergem înainte și suntem profesioniști. (n.r. Aveți o ofertă pentru Boateng. Luați în calcul să plece?) Nu, în momentul ăsta nu e o variantă să plece Boateng.

Cât vom fi împreună, noi vom încerca să găsim soluții. Important e ca el în teren să fie cel pe care îl știm și să ne aducă valoare”, a spus Andrei Nicolescu, citat de digisport.ro.

Adus de Dinamo în vara lui 2024, Boateng are 24 de meciuri adunate în acest sezon de Liga 1, în care şi-a trecut în cont şi patru goluri.

Kopic: “Încerc mereu să înțeleg și poziția jucătorului”

“Am vorbit cu Boa și impresarul lui în Turcia, apoi au vorbit directorul sportiv și președintele. Încerc mereu să înțeleg și poziția jucătorului. Are 29 de ani, contează și partea financiară, trebuie să ai grijă de tine. Ca antrenor, vrei mereu să păstrezi cei mai buni jucători.

Contează și compatibilitatea dintre jucători, iar Boa este foarte important aici. Caracterul lui, mentalitatea, felul în care se antrenează… Sunt lucruri pe care le apreciem cu toții, dar trebuie să fim pregătiți pentru orice. Dinamo este mai mare decât orice antrenor, orice jucător. Viața va merge mai departe”, a spus Zeljko Kopic, la conferinţa de presă susţinută înaintea meciului cu Craiova.

