Dinamo a început negocierile pentru Juri Cisotti! Suma pe care „câinii” sunt dispuși să o plătească pentru mijlocaşul de la Oţelul - Antena Sport

Juri Cisotti, în timpul unui meci - Profimedia După Rapid și Dinamo le-a luat fața celor de la FCSB în lupta pentru transferul lui Juri Cisotti. Clubul din Ștefan cel Mare ar fi început negocierile cu Oţelul Galaţi pentru mijlocașul în vârstă de 31 de ani. Contractul lui Cisotti cu clubul de pe malul Dunării expiră 30 iunie 2025. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Juri Cisotti este unul dintre cei mai cautați fotbaliști din Liga 1, în ciuda situaţiei de criză pe care o travesează Oţelul Galaţi. Formația antrenată de Dorinel Munteanu se află pe locul 10 în clasamentul general, cu doar 24 de puncte după 20 de etape disputate. Ultima victorie a gălățenilor a fost în urmă cu aproape o lună, pe 22 noiembrie, împotriva Farului Constanţa, scor 0-1. Mai mult, Oțelul se confruntă cu mari probleme financiare, iar transferurile ar reprezenta una dintre cele mai bune variante de a face rost de bani. Cât vor dinamoviştii să plătească pentru transferul lui Juri Cisotti Juri Cisotti a intrat în ultimele 6 luni de contract, serviciile sale fiind la mare căutare. Un oficial al clubului de la malul Dunării a dezvăluit problemele financiare cu care se confruntă şi susține că orice ban ar fi bine venit, făcând referire la transferul italianului de 31 de ani. Mai mult, acesta a precizat şi ce sumă vrea să plătească Dinamo pentru serviciile italianului. Conform acestuia, se pare că oficialii din Ştefan cel Mare sunt dispuși să plătească doar 100.000 de euro pentru Juri Cisotti. Potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt, italianul este cotat la 750 de mii de euro. „Cisotti nu este un jucător de 100.000 de euro! Cam atât ar vrea să dea în iarna asta Dinamo pe el. Au fost unele tatonări de la Dinamo pentru acest jucător. Însă, Cisotti valorează mult mai mult, iar o parte din conducere e conștientă că el se află în ultimele luni de contract cu Oțelul și preferă să riște să nu îl vândă deloc în iarna asta. Oțelul poate urca mai sus în clasament de locul 10 și poate să mai acumuleze 150.000-250.000 de euro în plus daca îl va avea pe Cisotti pe teren. Însă, cealaltă parte consideră că orice ban primit în iarna asta pe Cisotti este binevenit pentru cheltuilelile curente ale clubului. Dar, până la urmă vom vedea ce decizie se va lua și cu Cisotti.

El are ceva tatonări și din străinătate, dar v-am spus că sumele oferite nu sunt prea mari, deoarece se știe că Ciostti mai are contract cu Oțelul doar până pe 30 iunie 2025, iar multe echipe preferă probabil să îl transfere din postura de jucător liber de contract”, a declarat, sub protecţia anonimatului, o sursă din cadrul clubului, potrivit prosport.ro.

Dorinel Munteanu, discurs manifest. Care este, de fapt, situaţia financiară de la Oţelul Galaţi

Dorinel Munteanu a avut un discurs, după ce Oţelul a fost eliminată din Cupa României. Gălăţenii au remizat în ultima rundă cu Sepsi, şi a încheiat Grupa D pe penultimul loc. Antrenorul nu s-a ferit de cuvinte şi şi-a criticat jucătorii, despre care susţine că s-au crezut deja în vacanţă, la meciul cu Sepsi. „Munti” a transmis că echipa traversează o perioadă „critică”.

„Gânditor sunt tot timpul, mi-aş fi dorit să înţeleagă şi băieţii ca în ultimele două meciuri pe teren propriu, să terminăm mai bine, dar le-am terminat în genunchi. Deşi jocul a fost fără miză, era imposibil, dar nu mi-a plăcut jocul nostru. Din păcate, mai avem o deplasare la Cluj, avem un meci greu cu CFR Cluj.

