Dinamo a rezolvat primul transfer al iernii! Anunțul făcut de Andrei Nicolescu - Antena Sport

Dinamo București a încheiat anul pe locul 4 în Liga 1, însă conducerea este ambițioasă și speră ca echipa să lupte pentru toate trofeele puse în joc în acest sezon.

Calificarea în cupele europene este principalul obiectiv al clubului din Ștefan cel Mare, dar pentru asta, Zeljko Kopic are nevoie de dubluri pe mai toate posturile.

Dinamo a rezolvat primul transfer. Când va fi prezentat jucătorul

Conducerea celor de la Dinamo vrea să îi aducă întăriri lui Zeljko Kopic, mai ales pe plan ofensiv, acolo unde echipa a suferit destul de mult în acest sezon, neavând multe soluții pentru postul de atacant.

Andrei Nicolescu a făcut un anunț important la final de 2025 și a anunțat că a perfectat deja primul transfer al iernii. Acesta a transmis și când va fi jucătorul prezentat.

„(n.r. V-a amenințat Zeljko Kopic că pleacă?) Nu. Am declarat cu toții că ne dorim jucători, căutăm cele mai bune opțiuni, suntem în niște discuții, ce aș putea să comentez?