Dinamo a rezolvat primul transfer al iernii! Anunțul făcut de Andrei Nicolescu - Antena Sport

Dinamo București a încheiat anul pe locul 4 în Liga 1, însă conducerea este ambițioasă și speră ca echipa să lupte pentru toate trofeele puse în joc în acest sezon.
Calificarea în cupele europene este principalul obiectiv al clubului din Ștefan cel Mare, dar pentru asta, Zeljko Kopic are nevoie de dubluri pe mai toate posturile.
Dinamo a rezolvat primul transfer. Când va fi prezentat jucătorul
Conducerea celor de la Dinamo vrea să îi aducă întăriri lui Zeljko Kopic, mai ales pe plan ofensiv, acolo unde echipa a suferit destul de mult în acest sezon, neavând multe soluții pentru postul de atacant.
Andrei Nicolescu a făcut un anunț important la final de 2025 și a anunțat că a perfectat deja primul transfer al iernii. Acesta a transmis și când va fi jucătorul prezentat.
„(n.r. V-a amenințat Zeljko Kopic că pleacă?) Nu. Am declarat cu toții că ne dorim jucători, căutăm cele mai bune opțiuni, suntem în niște discuții, ce aș putea să comentez?
Dacă un antrenor care are o cotă primește o ofertă de 3-4 ori mai mare, cum a primit Selmani de exemplu, cum am putea noi să-l forțăm? E ceva mutual. Suntem în bătălia asta împreună, constituind o echipă care vrea să ducă Dinamo cât mai sus posibil. E aberant să pui problema asta”
Andrei Nicolescu: „Am închis o discuție”
„Noi suntem în momentul în care ne chinuim să facem cele mai inspirate transferuri, așa cum am spus. Ideal, cele patru, pe posturile pe care le-am anunțat. Suntem în niște discuții, am închis o discuție, un potențial transfer. Pe 2 ianuarie avem o prezentare de jucător, probabil la reunire, pe unul dintre posturile considerare deficitare. E închis (n.r. transferul), da.
Ne dorim, în mod ideal, patru jucători care să înlocuiască niște posturi pe care nu le vedem foarte bine acoperite și să aibă pe fiecare post jucător cu dublură pe care să le considere la același nivel. Sau cu potențialul la același nivel”, a declarat Andrei Nicolescu, potrivit 48TV.
