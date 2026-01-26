Verdict final despre transferul lui Vladislav Blănuță la Dinamo. Răspunsul primit de „câini” de la UEFA - Antena Sport

Dinamo a primit răspunsul final din partea UEFA, în privința transferului lui Vladislav Blănuță (24 de ani). Atacantul nu va ajunge la formația lui Zeljko Kopic în această iarnă.
UEFA nu a dat un răspuns favorabil, deoarece Vladislav Blănuță avea nevoie de o derogare din partea forului continental. El a evoluat deja pentru două echipe în acest sezon, iar regulamentul nu-i permitea să mai evolueze la o a treia.
Verdict final despre transferul lui Vladislav Blănuță la Dinamo
Presa din Ucraina a anunțat că transferul lui Vladislav Blănuță la Dinamo nu se va realiza. Dinamo Kiev a fost informată de UEFA de faptul că jucătorul nu a primit dreptul de a juca pentru a treia echipă în acest sezon.
„Dinamo Kiev a primit răspunsul UEFA în cazul lui Blănuță. Acesta nu va putea juca în acest sezon pentru nicio altă echipă în afara lui Dinamo Kiev, deoarece a fost trecut pe lista lui FCU Craiova pentru un meci oficial, iar UEFA interpretează situația în acest mod”, au anunțat ucrainenii.
Înainte să joace la Dinamo Kiev, Vladislav Blănuță a evoluat la FCU Craiova într-un meci. Dinamo a considerat că partida bifat pentru olteni nu ar trebui luată în calcul, ținând cont că echipa din Bănie a fost exclusă din campionat.
Cu toate acestea, UEFA a luat în considerare și meciul jucat de Vladislav Blănuță la FCU Craiova, astfel că transferul său la Dinamo devine imposibil, în această iarnă. „Câinii„ trebuie să se reorienteze către un alt atacant, până la finalul perioadei de mercato.
În cele 10 meciuri pe care le-a disputat la Dinamo Kiev, Vladislav Blănuţă a marcat un singur gol. Atacantul cotat la 1,5 milioane de euro a semnat cu ucrainenii la începutul sezonului.
