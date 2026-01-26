Verdict final despre transferul lui Vladislav Blănuță la Dinamo. Răspunsul primit de „câini” de la UEFA - Antena Sport

Dinamo a primit răspunsul final din partea UEFA, în privința transferului lui Vladislav Blănuță (24 de ani). Atacantul nu va ajunge la formația lui Zeljko Kopic în această iarnă.

UEFA nu a dat un răspuns favorabil, deoarece Vladislav Blănuță avea nevoie de o derogare din partea forului continental. El a evoluat deja pentru două echipe în acest sezon, iar regulamentul nu-i permitea să mai evolueze la o a treia.

Verdict final despre transferul lui Vladislav Blănuță la Dinamo

Presa din Ucraina a anunțat că transferul lui Vladislav Blănuță la Dinamo nu se va realiza. Dinamo Kiev a fost informată de UEFA de faptul că jucătorul nu a primit dreptul de a juca pentru a treia echipă în acest sezon.

„Dinamo Kiev a primit răspunsul UEFA în cazul lui Blănuță. Acesta nu va putea juca în acest sezon pentru nicio altă echipă în afara lui Dinamo Kiev, deoarece a fost trecut pe lista lui FCU Craiova pentru un meci oficial, iar UEFA interpretează situația în acest mod”, au anunțat ucrainenii.

Înainte să joace la Dinamo Kiev, Vladislav Blănuță a evoluat la FCU Craiova într-un meci. Dinamo a considerat că partida bifat pentru olteni nu ar trebui luată în calcul, ținând cont că echipa din Bănie a fost exclusă din campionat.