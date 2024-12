Dinamo forţează transferul lui Juri Cisotti! Andrei Nicolescu a confirmat interesul: "Da, e adevărat!" - Antena Sport

Zeljko Kopic cere transferuri la Dinamo, după derby-ul cu Rapid

Zeljko Kopic a avut o primă reacţie după ce Dinamo a ratata şansa de a termina anul pe primul loc. În cazul unei victorii, Dinamo termina anul pe primul loc, după o pauză de 13 ani.

„Evoluţia noastră de azi a fost bună. Am avut personalitate, am încercat să împingem jocul. Am întâlnit un adversar foarte bun. Cred că am fost puţin mai aproape de a obţine cele 3 puncte. Trebuie să muncim. Nu am văzut alte reacţii, am văzut jucătorul nostru pe gazon. Emoţiile sunt la maximum într-un derby. Nu cred că a fost ceva deosebit în mod negativ. Bineîneţeles că am încredere în staff-ul meu. Am sperat să avem emoluţii bune, dar vrea să spun că nu am fost surprins de ceea ce am reuşit.

Am ratat aducerea a 3 jucători şi în vară. Avem nevoie de 2-3 jucători care să îmbunătăţească nivelul al acestei echipe, mă refer la cel de acum. Mă refer la jucători în toate liniile. Nu pot vorbi despre Cisotti, e sub contract. Când joci un fotbal bun, e normal să apară ofertele. E un lider pe teren, are personalitate, e unul din motivele pentru care echipa este la acest nivel acum„, a spus Zeljko Kopic la digisport.ro.