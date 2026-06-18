Dinamo, mutare surpriză. Fostul jucător de la FCSB se alătură lotului lui Nuno Campos

Dinamo i-a găsit înlocuitor lui Valentin Ţicu, cel care a fost pus pe liber în această vară, iar bucureştenii aduc pentru banda stângă a defensivei un fotbalist ce a fost în curtea marii rivale, FCSB.

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Nuno Campos are deja un cuvânt greu de spus în privinţa lotului şi a permutărilor pregătite de formaţia bucureşteană. Lusitanul a vorbit despre strategia pe care o are şi acum se pare că oamenii din club s-au conformat.

Fostul jucător de la FCSB merge cu Dinamo în cantonament

Dinamo e pe cale să-l transfere pe Răzvan Radu, un fundaş stânga ce a fost în ultima stagiune la Metalul Buzău, în liga secundă. Se pare că tânărul jucător de 20 ani are un acord cu clubul bucureştean şi urmează să facă deplasarea cu lotul formaţiei alb-roşii în cantonamentul din Polonia, notează prosport.

Fotbalistul vine şi o să acopere un post care este în aceste momente descoperit, cel de fundaş stânga, asta pentru că Raul Opruţ are probleme medicale şi Valentin Ţicu a fost lăsat să plece în această vară. Ar mai fi o singură variantă, Antonio Borduşanu, cel care a fost reprofilat pentru partea stângă a defensivei.

Interesant este că Răzvan Radu a crescut în curtea celor de la FCSB, iar din 2024 se află în curtea lui Metalul Buzău. El nu a apucat să debuteze pentru prima echipă a trupei patronate de Gigi Becali.