Ionuţ Chirilă a răbufnit: “Are Nuno Campos performanțele cu jucătorii pe care le am eu în România?”

Ionuț Chirilă crede că ar fi fost normal ca el să fie numit antrenor la Dinamo, după ce Zeljko Kopic a plecat de la club.

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“Câinii” au decis să-l numească pe Nuno Campos. Acest lucru l-a derajat pe Chrilă, care se consideră un “copil” al lui Dinamo. Şi spune că Inter a preferat să pună un antrenor crescut de club – Cristi Chivu- aşa cum a fost şi el a crescut în Ştefan cel Mare.

”Eu când aud antrenori că zic că au avut generații proaste… Nu există generații proaste.

Ce, eu trebuia să antrenez Dinamo acum în Liga 2? Eu trebuia să antrenez Dinamo de 20 de ani, când aveam șapte jucători titulari, produși de mine.

Trebuia să îmi dea ocazia și acum, și în 2013, când eram cu contractul semnat, dar cineva tot timpul s-a opus.