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Ionuţ Chirilă a răbufnit: “Are Nuno Campos performanțele cu jucătorii pe care le am eu în România?”

Radu Constantin Publicat: 16 iunie 2026, 15:35

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Ionuţ Chirilă a răbufnit: Are Nuno Campos performanțele cu jucătorii pe care le am eu în România?

Ionuț Chirilă este liber de contract din decembrie 2021 / Hepta

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Ionuț Chirilă crede că ar fi fost normal ca el să fie numit antrenor la Dinamo, după ce Zeljko Kopic a plecat de la club.

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“Câinii” au decis să-l numească pe Nuno Campos. Acest lucru l-a derajat pe Chrilă, care se consideră un “copil” al lui Dinamo. Şi spune că Inter a preferat să pună un antrenor crescut de club – Cristi Chivu- aşa cum a fost şi el a crescut în Ştefan cel Mare.

”Eu când aud antrenori că zic că au avut generații proaste… Nu există generații proaste.

Ce, eu trebuia să antrenez Dinamo acum în Liga 2? Eu trebuia să antrenez Dinamo de 20 de ani, când aveam șapte jucători titulari, produși de mine.

Trebuia să îmi dea ocazia și acum, și în 2013, când eram cu contractul semnat, dar cineva tot timpul s-a opus.

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Nu știu dacă am fost propus. Dar vezi diferența dintre fotbalul românesc și ce se întâmplă afară? Interul și-a numit propriul copil. Putea să numească pe cine voiau ei, pe Klopp, Ancelotti, pe cine voiau ei. Dar au ales să meargă pe propriul copil.

Despre ce vorbim aici? Asta este diferența. S-a spus că Nuno Campos știe să lucreze cu jucătorii tineri, de unde știe să lucreze Campos să lucreze cu jucătorii tineri.

Are Campos performanțele cu jucătorii tineri pe care le am eu în România? Hai să fim serioși. Hai să fim serioși. Ce a spus conducerea lui Dinamo? Că are nevoie să se axeze pe jucătorii tineri. Păi și cine a mai făcut asta?

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Cel mai elocvent exemplu este Cristi Chivu care a făcut performanțe la echipele de juniori ale lui Inter”, a declarat Ionuț Chirilă pentru digisport.ro.

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