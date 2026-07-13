Dinamo, refuzată de înlocuitorul lui Eddy Gnahore. Probleme pentru Nuno Campos, înainte de startul sezonului

Dinamo a fost refuzată de cel care ar fi putut fi înlocuitorul perfect pentru Eddy Gnahore. “Câinii” l-au avut pe lista de transferuri pe Yacine Bourhane, însă mijlocaşul de 27 a refuzat să vină în Liga 1.

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Yacine Bourhane a evoluat ultima datp la Aris Limassol. Clubul din Cipru era dispus să-l cedeze gratis pe mijlocaş la Dinamo, după negocierile purtate cu şefii din Ştefan cel Mare.

Dinamo, refuzată de înlocuitorul lui Eddy Gnahore

Dinamo îl considera pe Yacine Bourhane un înlocuitor pentru Eddy Gnahore, jucător care s-a înţeles cu rivala FCSB, în această vară. Mijlocaşul dorit de “câini” a ales, în cele din urmă, să semneze cu cei de la Motor Lublin, echipă care i-au oferit un salariu de 20.000 de euro, notează gsp.ro.

Negocierile dintre şefii lui Dinamo şi Yacine Bourhane au picat, după ce jucătorul a cerut salariul pe care l-a primit, în cele din urmă, de la Motor Lublin. Deşi era principala ţintă a “câinilor” în această vară, echipa din Ştefan cel Mare nu a fost dispusă să-i ofere mijlocaşului cu cetăţenie franceză salariul de 20.000 de euro.

Yacine Bourhane, cu o înălţime de 1,90 metri, poate acoperi şi postul de fundaş stânga, fiind pus pe lista de transferuri de Nuno Campos încă de la începutul lunii iulie. În stagiunea trecută, mijlocaşul a bifat 28 de meciuri la Aris Limassol, în toate competiţiile.