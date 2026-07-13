Veste proastă pentru Cristi Chivu! A picat transferul jucătorului pe care îl dorea la Inter! Care e motivul

Tehnicianul român al lui Inter, Cristi Chivu (45 de ani), a primit o veste proastă în plin mercato. Transferul fotbalistului pe care îl voia, Anan Khalaili (21 de ani), şi pentru care Inter se înţelesese cu echipa lui Darius Olaru, Union Saint-Gilloise, a picat.

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Motivul este un control medical, pe care mijlocaşul israelian nu l-a trecut în Italia. Inter bătuse palma cu Union Saint-Gilloise, pentru o sumă de circa 25 de milioane de euro, la care se adăugau bonusuri. Anan Khalaili este cotat de către transfermarkt.com la 23 de milioane de euro.

A picat transferul lui Anan Khalaili la Inter!

“Anan Khalaili la Inter, tranzacţia a fost anulată din cauza unui control medical care nu a permis finalizarea transferului ⚫️🔵⛔️.

Inter s-a înţeles cu Union St Gilloise și Khalaili… dar testele medicale nu au fost aprobate de sistemul de reglementare italian.

Însănătoșește-te repede, Anan!”, a transmis jurnalistul italian Fabrizio Romano pe reţelele sociale.