Home | Fotbal | Serie A | Veste proastă pentru Cristi Chivu! A picat transferul jucătorului pe care îl dorea la Inter! Care e motivul

Veste proastă pentru Cristi Chivu! A picat transferul jucătorului pe care îl dorea la Inter! Care e motivul

Bogdan Stănescu Publicat: 13 iulie 2026, 16:48

Comentarii
Veste proastă pentru Cristi Chivu! A picat transferul jucătorului pe care îl dorea la Inter! Care e motivul

Cristi Chivu, pe banca Interului, la un meci / Profimedia Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Tehnicianul român al lui Inter, Cristi Chivu (45 de ani), a primit o veste proastă în plin mercato. Transferul fotbalistului pe care îl voia, Anan Khalaili (21 de ani), şi pentru care Inter se înţelesese cu echipa lui Darius Olaru, Union Saint-Gilloise, a picat.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Motivul este un control medical, pe care mijlocaşul israelian nu l-a trecut în Italia. Inter bătuse palma cu Union Saint-Gilloise, pentru o sumă de circa 25 de milioane de euro, la care se adăugau bonusuri. Anan Khalaili este cotat de către transfermarkt.com la 23 de milioane de euro.

A picat transferul lui Anan Khalaili la Inter!

“Anan Khalaili la Inter, tranzacţia a fost anulată din cauza unui control medical care nu a permis finalizarea transferului ⚫️🔵⛔️.

Inter s-a înţeles cu Union St Gilloise și Khalaili… dar testele medicale nu au fost aprobate de sistemul de reglementare italian.

Însănătoșește-te repede, Anan!”, a transmis jurnalistul italian Fabrizio Romano pe reţelele sociale.

Reclamă
Reclamă
 
View this post on Instagram
 
A post shared by Fabrizio Romano (@fabriziorom)

3 goluri şi 5 assist-uri a reuşit Anan Khalaili în cele 38 de meciuri în care a jucat sezonul trecut pentru Union Saint-Gilloise în prima ligă belgiană. A oferit un assist în 5 meciuri în Cupa Belgiei şi a marcat 3 goluri în 8 meciuri pe care echipa belgiană le-a disputat în Champions League. Anan Khalaili a evoluat în 16 meciuri pentru naţionala Israelului. Union Saint-Gilloise plătea 6.5 milioane de euro în vara lui 2024, pentru a-l transfera de la Maccabi Haifa.

 

Cum a ajuns o femeie să primească 120 de amenzi fără să fi făcut nimic: "Luam chiar şi 12 pe zi"Cum a ajuns o femeie să primească 120 de amenzi fără să fi făcut nimic: "Luam chiar şi 12 pe zi"
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar fi meritat Istvan Kovacs să arbitreze şi în fazele superioare ale Campionatului Mondial 2026?
Loading ... Loading ...
Citește și:
O elevă din Ploieşti a făcut contestaţie după ce a văzut nota la BAC. "Suntem şocaţi, vrem o explicaţie"
Observator
O elevă din Ploieşti a făcut contestaţie după ce a văzut nota la BAC. "Suntem şocaţi, vrem o explicaţie"
Mitică Dragomir anunță că FCSB a dat cea mai mare lovitură pe piața transferurilor. ”E cel mai bun din România”
Fanatik.ro
Mitică Dragomir anunță că FCSB a dat cea mai mare lovitură pe piața transferurilor. ”E cel mai bun din România”
17:58

Un nou transfer la CFR Cluj. Jucătorul cu 50 de meciuri la Porto s-a înţeles cu clujenii
17:36

Lamine Yamal împlinește vârsta de 19 ani! Recordurile fantastice stabilite până acum de starul Spaniei
17:32

Dinamo s-a înţeles cu Benfica pentru un nou transfer. Suma importantă oferită de “câini”
17:31

Şoc în fotbalul internaţional. A murit arbitrul exclus de la Cupa Mondială, la câteva săptămâni de la decizie! Avea 38 de ani
17:00

PSG a bătut palma cu un semifinalist de la Cupa Mondială! Transferul costă sub 10 milioane de euro
16:50

“E cel mai bun din România”. Lovitura dată de Gigi Becali la FCSB, pentru noul sezon
Vezi toate știrile
1 FIFA a făcut anunțul! Cine arbitrează semifinala Franța – Spania și ce se întâmplă cu Istvan Kovacs 2 FotoGabi Mureşan a fost înmormântat. Imagini impresionante, cine şi-a făcut apariţia 3 Dan Șucu nu mai investește la Rapid! Decizie radicală luată de patronul formației giuleștene 4 Comunicatul FIFA după controversa uriaşă de la Norvegia – Anglia 1-2 5 „Așa, și?” Jude Bellingham, reacție sfidătoare după ce Thomas Tuchel a făcut praf naționala Angliei 6 Fanii Realului nu știu ce să mai creadă! Decizia luată astăzi de Vinicius
Citește și
Cele mai citite
FIFA a făcut anunțul! Cine arbitrează semifinala Franța – Spania și ce se întâmplă cu Istvan KovacsFIFA a făcut anunțul! Cine arbitrează semifinala Franța – Spania și ce se întâmplă cu Istvan Kovacs
A făcut saună şi s-a aruncat în lac. Ce a văzut familia după ce “l-a căutat pe camere” pe Gabi Mureşan. Noi detaliiA făcut saună şi s-a aruncat în lac. Ce a văzut familia după ce “l-a căutat pe camere” pe Gabi Mureşan. Noi detalii
Gigi Becali s-a pomenit cu banii în cont de la Mirel Rădoi. Gestul neaşteptat al tehnicianului olteanGigi Becali s-a pomenit cu banii în cont de la Mirel Rădoi. Gestul neaşteptat al tehnicianului oltean
De ce a murit Gabi Mureşan. Cauza decesului: a fost găsit într-un lac!De ce a murit Gabi Mureşan. Cauza decesului: a fost găsit într-un lac!