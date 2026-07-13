Veste proastă pentru Cristi Chivu! A picat transferul jucătorului pe care îl dorea la Inter! Care e motivul

Tehnicianul român al lui Inter, Cristi Chivu (45 de ani), a primit o veste proastă în plin mercato. Transferul fotbalistului pe care îl voia, Anan Khalaili (21 de ani), şi pentru care Inter se înţelesese cu echipa lui Darius Olaru, Union Saint-Gilloise, a picat.
Motivul este un control medical, pe care mijlocaşul israelian nu l-a trecut în Italia. Inter bătuse palma cu Union Saint-Gilloise, pentru o sumă de circa 25 de milioane de euro, la care se adăugau bonusuri. Anan Khalaili este cotat de către transfermarkt.com la 23 de milioane de euro.
A picat transferul lui Anan Khalaili la Inter!
“Anan Khalaili la Inter, tranzacţia a fost anulată din cauza unui control medical care nu a permis finalizarea transferului ⚫️🔵⛔️.
Inter s-a înţeles cu Union St Gilloise și Khalaili… dar testele medicale nu au fost aprobate de sistemul de reglementare italian.
Însănătoșește-te repede, Anan!”, a transmis jurnalistul italian Fabrizio Romano pe reţelele sociale.
View this post on Instagram
A post shared by Fabrizio Romano (@fabriziorom)
3 goluri şi 5 assist-uri a reuşit Anan Khalaili în cele 38 de meciuri în care a jucat sezonul trecut pentru Union Saint-Gilloise în prima ligă belgiană. A oferit un assist în 5 meciuri în Cupa Belgiei şi a marcat 3 goluri în 8 meciuri pe care echipa belgiană le-a disputat în Champions League. Anan Khalaili a evoluat în 16 meciuri pentru naţionala Israelului. Union Saint-Gilloise plătea 6.5 milioane de euro în vara lui 2024, pentru a-l transfera de la Maccabi Haifa.
- Dan Șucu a adus un jucător de 15.000.000 de euro la Genoa! Fabrizio Romano a făcut anunțul: „Here we go!”
- Cosmin Contra a reacționat după transferul lui Radu Drăgușin la Fiorentina: „Eu asta cred!”
- Edi Iordănescu, verdict după decizia lui Drăgușin de a reveni în Serie A: „I-am spus că are nevoie să joace”
- Italienii l-au întrebat pe Balotelli despre performanța lui Chivu la Inter! A răspuns fără ezitare: „Și când era jucător…”
- Probleme pentru Cristi Chivu! Inter, la un pas să rateze transferul colegului lui Darius Olaru. Care este motivul