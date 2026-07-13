PSG a bătut palma cu un semifinalist de la Cupa Mondială! Transferul costă sub 10 milioane de euro

Paris Saint Germain continuă să caută variantele ideale pentru un lot și mai competitiv în sezonul următor, iar formația antrenată de Luis Enrique a bătut palma cu un semifinalist de la Cupa Mondială.
Concret, campioana Franței a ajuns la un acord cu Lucas Digne, legitimat în prezent la Aston Villa. Parizienii vor achita clauza de reziliere a jucătorului cotat la șase milioane de euro.
Lucas Digne s-a înțeles cu PSG
Paris Saint Germain a căutat o rezervă pentru Nuno Mendes, iar campioana Franței a dat o lovitură importantă pe piața transferurilor, după ce a bătut palma cu Lucas Digne de la Aston Villa.
Potrivit jurnalistului italian Fabrizio Romano, câștigătoarea UEFA Champions League are un acord cu fotbalistul, a cărui transfer va costa sub 10 milioane de euro, după ce francezii au activat clauza de reziliere.
Vestea bună pentru Luis Enrique este că fundașul francez a acceptat rolul de rezervă a lui Mendes. Digne este prezent și în lotul Franței la Campionatul Mondial. Selecționata din Hexagon înfruntă Spania pentru un loc în finală.
🚨🔴🔵 Lucas Digne to Paris Saint-Germain, here we go! Verbal agreement done with the French left back.
PSG already informed Aston Villa: they will pay the release clause after the World Cup, fee under €10m. 🇫🇷
Digne accepted role as Nuno Mendes’ backup at PSG. 🫱🏻🫲🏼 pic.twitter.com/m5QsBnPzNr
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 13, 2026
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