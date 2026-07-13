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PSG a bătut palma cu un semifinalist de la Cupa Mondială! Transferul costă sub 10 milioane de euro

Daniel Işvanca Publicat: 13 iulie 2026, 17:00

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PSG a bătut palma cu un semifinalist de la Cupa Mondială! Transferul costă sub 10 milioane de euro

Jucătorii selecționatei Franței / Profimedia

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Paris Saint Germain continuă să caută variantele ideale pentru un lot și mai competitiv în sezonul următor, iar formația antrenată de Luis Enrique a bătut palma cu un semifinalist de la Cupa Mondială.

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Concret, campioana Franței a ajuns la un acord cu Lucas Digne, legitimat în prezent la Aston Villa. Parizienii vor achita clauza de reziliere a jucătorului cotat la șase milioane de euro.

Lucas Digne s-a înțeles cu PSG

Paris Saint Germain a căutat o rezervă pentru Nuno Mendes, iar campioana Franței a dat o lovitură importantă pe piața transferurilor, după ce a bătut palma cu Lucas Digne de la Aston Villa.

Potrivit jurnalistului italian Fabrizio Romano, câștigătoarea UEFA Champions League are un acord cu fotbalistul, a cărui transfer va costa sub 10 milioane de euro, după ce francezii au activat clauza de reziliere.

Vestea bună pentru Luis Enrique este că fundașul francez a acceptat rolul de rezervă a lui Mendes. Digne este prezent și în lotul Franței la Campionatul Mondial. Selecționata din Hexagon înfruntă Spania pentru un loc în finală.

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