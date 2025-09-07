Dinamo, tot mai aproape de transferul dorit de Zeljko Kopic. 700.000 de euro pentru un internațional român - Antena Sport

Dinamo e tot mai aproape de transferul mult dorit de Zeljko Kopic. „Câinii” insistă pentru semnătura lui Matei Ilie, stopperul de 22 de ani de la rivala CFR Cluj.

Între cele două părți se poartă negocieri intense, iar ultimul preț cerut de Neluțu Varga a fost de 700.000 de euro.

Dinamo, tot mai aproape de transferul dorit de Zeljko Kopic: Matei Ilie

Conform gsp.ro, patronul de la CFR Cluj a renunțat la pretențiile financiare mult mai mari și s-a arătat dispus să-l vândă pe Matei Ilie la Dinamo în schimbul sumei de 700.000 de euro. Inițial, Varga cerea un milion de euro în schimbul fundașului central.

Totodată, CFR Cluj va păstra și procente dintr-un viitor transfer al lui Matei Ilie. Sunt șanse mari ca jucătorul de 22 de ani să fie prezentat oficial de Dinamo luni, în ultima zi de mercato din Liga 1.

Zeljko Kopic insista pentru aducerea unui fundaș central la Dinamo. În ultimele partide, cuplul de stopperi al „câinilor” a fost format din Nikita Stoinov și Kennedy Boateng, Cristi Licsandru abia revenind după o accidentare.