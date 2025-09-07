Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Dinamo, tot mai aproape de transferul dorit de Zeljko Kopic. 700.000 de euro pentru un internațional român - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Dinamo, tot mai aproape de transferul dorit de Zeljko Kopic. 700.000 de euro pentru un internațional român

Dinamo, tot mai aproape de transferul dorit de Zeljko Kopic. 700.000 de euro pentru un internațional român

Publicat: 7 septembrie 2025, 19:27

Comentarii
Dinamo, tot mai aproape de transferul dorit de Zeljko Kopic. 700.000 de euro pentru un internațional român

Zeljko Kopic, la Dinamo/ Sport Pictures

Dinamo e tot mai aproape de transferul mult dorit de Zeljko Kopic. „Câinii” insistă pentru semnătura lui Matei Ilie, stopperul de 22 de ani de la rivala CFR Cluj.  

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Între cele două părți se poartă negocieri intense, iar ultimul preț cerut de Neluțu Varga a fost de 700.000 de euro. 

Dinamo, tot mai aproape de transferul dorit de Zeljko Kopic: Matei Ilie 

Conform gsp.ro, patronul de la CFR Cluj a renunțat la pretențiile financiare mult mai mari și s-a arătat dispus să-l vândă pe Matei Ilie la Dinamo în schimbul sumei de 700.000 de euro. Inițial, Varga cerea un milion de euro în schimbul fundașului central. 

Totodată, CFR Cluj va păstra și procente dintr-un viitor transfer al lui Matei Ilie. Sunt șanse mari ca jucătorul de 22 de ani să fie prezentat oficial de Dinamo luni, în ultima zi de mercato din Liga 1. 

Zeljko Kopic insista pentru aducerea unui fundaș central la Dinamo. În ultimele partide, cuplul de stopperi al „câinilor” a fost format din Nikita Stoinov și Kennedy Boateng, Cristi Licsandru abia revenind după o accidentare. 

Reclamă
Reclamă

Matei Ilie a ratat doar cinci partide ale celor de la CFR Cluj în acest sezon, din cele 16 bifate, în toate competițiile. El a fost integralist în zece meciuri, reușind să marcheze o „dublă” în eșecul cu Universitatea Craiova, scor 2-3. 

Matei Ilie a făcut parte din lotul naționalei U21 la EURO 2025. El a fost integralist în toate cele trei meciuri ale „tricolorilor mici”, din grupă, cu Italia U21, Spania U21 și Slovacia U21. 

Fundașul de 22 de ani a fost convocat și la echipa națională de către Mircea Lucescu. El a fost ultima dată în lotul României în noiembrie, fiind rezervă în duelul câștigat de „tricolori” cu Cipru, scor 4-1. 

Ceartă pe avere transformată în coșmar. Bătrân de 75 de ani, ucis de propriul ginere, în ArgeșCeartă pe avere transformată în coșmar. Bătrân de 75 de ani, ucis de propriul ginere, în Argeș
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va fi titular de drept Ianis Hagi la Alanyaspor?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Accident mortal în Berceni. Şoferul unui BMW a murit carbonizat după ce s-a prăbușit cu mașina de pe pod
Observator
Accident mortal în Berceni. Şoferul unui BMW a murit carbonizat după ce s-a prăbușit cu mașina de pe pod
Anca Surdu dezvăluie cum se comportă Denis Alibec cu ea. Gigi Becali spunea că sportivul s-a schimbat, însă care e adevărul?
Fanatik.ro
Anca Surdu dezvăluie cum se comportă Denis Alibec cu ea. Gigi Becali spunea că sportivul s-a schimbat, însă care e adevărul?
20:01
Gigi Becali s-a reorientat, după ce l-a ratat pe Mario Tudose. Fundașul din Liga 1 care e la un pas să ajungă la FCSB
19:44
Fostul selecționer al României avertizează înaintea meciului cu Cipru: „Nu mai avem voie să facem niciun pas greșit”
19:10
LIVE SCORETurcia – Spania LIVE SCORE (21:45). Două meciuri se joacă de la această oră. Programul complet al zilei
19:01
„Va fi 100% titular”. Jucătorul pe care mizează Ilie Dumitrescu înainte de Cipru – România
18:42
Jannik Sinner – Carlos Alcaraz LIVE TEXT (21:00). Finală „de foc” la US Open 2025
18:32
Transfer de marcă realizat de CFR Cluj! Fotbalistul cu 40 de meciuri în Premier League și-a dat acordul
Vezi toate știrile
1 FotoLa 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia lui 2 Scenariul pentru ca România să mai câştige grupa şi să se califice la World Cup 2026, după victoriile Austriei şi Bosniei 3 Virgiliu Postolachi pleacă de la CFR Cluj şi semnează cu o rivală 4 VIDEOMax Verstappen, pole-position în Marele Premiu al Italiei. Tur fabulos pentru campionul mondial 5 Tricolorul “distrus” de Marius Şumudică după România – Canada 0-3: “N-am văzut în viaţa mea aşa ceva” 6 Preliminarii World Cup 2026. Austria – Cipru 1-0. Bosnia a defilat în San Marino. Cum arată clasamentul în grupa României
Citește și
Cele mai citite
La 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia luiLa 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia lui
Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”
Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”
Alex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzutAlex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzut