De la FCSB direct la echipa promovată în Liga 1: „Are calitate, joacă pe mai multe poziții”

FCSB s-a despărțit de opt jucători în această perioadă de transferuri, iar David Kiki este unul dintre cei aflați pe lista neagră a finanțatorului Gigi Becali.
Fotbalistul trecut și pe la Farul Constanța și-a găsit rapid angajament și va evolua și din sezonul următor pe prima scenă a fotbalului românesc.
David Kiki continuă în Liga 1
David Kiki va continua și din sezonul următor în Liga 1, iar fotbalistul care a îmbrăcat tricoul celor de la FCSB s-a înțeles cu cei de la FC Voluntari.
Mutarea a fost confirmată de președintele formației nou promovate, care își pune bazele în polivalența jucătorului evaluat de Transfermarkt la 300.000 de euro.
„Noi suntem în grafic. Nu am urmărit jucători pe plasmă sau pe DVD-uri. Am avut niște ținte și am mers pe ele. Suntem mulțumiți, dar cred că vor mai urma două transferuri, cel puțin. Noi îl aveam pe David Kiki pe listă, așteptam să rezilieze cu FCSB. Am vrut concurență pentru Șuteu.
Important este ca el să joace, pentru că vine după o perioadă în care a avut puține jocuri în doi ani. Are calitate, joacă pe mai multe poziții. Evoluează ca fundaș stânga, fundaș central, mijlocaș stânga. A fost prima opțiune pentru noi.
Să nu uităm că naționala din Benin a fost la un pas de Mondial, iar David Kiki a fost un om de bază. Este importantă experiența lui la nivel internațional. Va aduce un plus foarte mare echipei. Nu a fost încă prezentat oficial, așteptăm rezultatele examentului medical. Sunt doar formalități”, a declarat Bogdan Bălănescu, potrivit digisport.ro.
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